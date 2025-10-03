José Luis Espert admitió pagos de una empresa de Fred Machado, pero no para su campaña

Los últimos días fueron bastantes tensos para el diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) , José Luis Espert . Se trata de denuncias que lo vinculan con el empresario Federico "Fred" Machado, detenido y acusado de narcotráfrico .

La polémica y el escándanlo salpicó al Gobierno, que salió a apoyar a Espert, principalmente el presidente Javier Milei. Del otro lado pisa fuerte la denuncia de Juan Grabois , la crítica en general de la oposición y una serie de pruebas que acorralaban al libertario.

Ahora el legislador salió a dar "explicaciones de frente y con total sinceridad" . En un video de más de 6 minutos, el economista admitió haber sido "ingenuo" pero negó categóricamente ser un "delincuente" . A la vez detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió .

Principalmente, Espert atribuyó la polémica a una "campaña sucia" iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois. También aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico , una vez finalizada la campaña presidencial de 2019.

"Nosotros somos distintos, no somos como ellos" , se comparó el diputado. Además relató que conoció a Machado a través de un tercero, quien se lo presentó como "un empresario exitoso y admirador" de su proyecto liberal .

Luego admitió que en 2019, Machado le ofreció llevarlo en su avión privado para presentar un libro en Viena y que fue uno de los "tantos que ayudaron en la campaña" presidencial de ese año. Sin embargo, el legislador diferenció ese apoyo de la transferencia de los 200.000 dólares.

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019 José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019. Archivo

Siguiendo su relato, Machado lo contactó con una empresa minera guatemalteca, Minas del Pueblo, que necesitaba sus servicios como economista para reestructurar una deuda. Al respecto añadió: "En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información".

Y agregó: "A principio de febrero de ese año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato". El video que subió Espert lo tituló: "Nada que esconder. No somos todos lo mismo".

En ese sentido, el candidato libertario fue enfático al señalar que la operación de los 200.000 dólares fue totalmente transparente y legal:

Cuenta declarada : el dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina.

: el dinero fue recibido en una cuenta a su nombre en Estados Unidos, debidamente declarada en Argentina. Transferencia bancaria : puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. "Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", argumentó.

: puso como condición que el pago se hiciera por transferencia desde otro banco en Estados Unidos para garantizar la trazabilidad. "Cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo", argumentó. No fue un pago de Machado: aclaró que "no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales".

Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert.

De acuerdo a lo dicho por Espert, el trabajo con la minera se frustró por la llegada de la pandemia de COVID-19, que impidió su viaje a Guatemala para continuar con la consultoría. Recién en abril de 2021 se enteró "por los medios" del pedido de captura internacional contra Machado. "Entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida", aseguró sobre aquel momento.

Y agregó: "No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual". Acto seguido resumió su defensa en un frase: "Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás".

Para cerrar, el diputado y también candidato por LLA apuntó contra Juan Grabois por "repetir" una "campaña sucia" de hace cuatro años. De esta manera, Espert lo criticó por "meterse con su familia" para justificar un supuesto crecimiento patrimonial. Esto último lo justificó con una herencia de un campo de su padre fallecido en 2018.