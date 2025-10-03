Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU 

Bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron una sesión para el próximo miércoles en la que buscarán avanzar con la modificación de la legislación de decretos y la remoción del diputado libertario José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Entre los firmantes de la solicitud aparecen diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coherencia, Encuentro Federal y socialistas.

La oposición busca desplazar a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, tras denunciarlo por “incumplimiento de funciones” , acusándolo de haber mantenido inactiva la comisión durante varios meses y por sus presuntos vínculos con Fred Machado , un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Además, los legisladores buscarán emplazar el proyecto del Presupuesto 2026, que envió el gobierno del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre, para lograr fijarle fecha de dictamen. De esta manera, se asegurarían su tratamiento en el recinto y evitarían que el oficialismo gobierne otro año más sin la ley de leyes.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por el accionar de la Casa Rosada con la Ley de Discapacidad, que promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.

También en la volteada caerá un pedido de informes para el ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde explicaciones y detalles de la negociación con el Gobierno estadounidense por el eventual blindaje financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

En otro orden, se considerará en el recinto el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.

El escándalo sobre los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que destaparon la olla sobre un sistema de coimas pagadas a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, entre ellos a su hermana, Karina Milei, también será parte del menú en el recinto.

En este marco, se tratará una iniciativa para convocar a la funcionario y también al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que brinden explicaciones en la Cámara baja.

En la hoja de ruta también figura el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y otro análogo para declarar la emergencia de las pymes y micro pymes en todo el país.