3 de octubre de 2025 - 17:41

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU

El gobierno de Milei recibió un fuerte revés en el Senado este jueves y ahora debe afrontar una nueva ofensiva parlamentaria.

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU&nbsp;

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU 

Foto:

NA / Juan Vargas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron una sesión para el próximo miércoles en la que buscarán avanzar con la modificación de la legislación de decretos y la remoción del diputado libertario José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Leé además

José Luis Espert presidente la comisión de Presupuesto en la cámara de Diputados.

Diputados opositores exigen remover a Jose Luis Espert de la Comisión de Presupuesto

Por Redacción Política
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Diputados: la oposición logró dictamen de mayoría y avanza el proyecto para limitar los DNU del Gobierno

Por Redacción Política

Entre los firmantes de la solicitud aparecen diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coherencia, Encuentro Federal y socialistas.

La oposición busca desplazar a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, tras denunciarlo por “incumplimiento de funciones”, acusándolo de haber mantenido inactiva la comisión durante varios meses y por sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

José Luis Espert
José Luis Espert presidente la comisión de Presupuesto en la cámara de Diputados.

José Luis Espert presidente la comisión de Presupuesto en la cámara de Diputados.

Además, los legisladores buscarán emplazar el proyecto del Presupuesto 2026, que envió el gobierno del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre, para lograr fijarle fecha de dictamen. De esta manera, se asegurarían su tratamiento en el recinto y evitarían que el oficialismo gobierne otro año más sin la ley de leyes.

Por otro lado, se sumarán una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por el accionar de la Casa Rosada con la Ley de Discapacidad, que promulgó, pero que no reglamentó acusando falta de financiamiento.

También en la volteada caerá un pedido de informes para el ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde explicaciones y detalles de la negociación con el Gobierno estadounidense por el eventual blindaje financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

En otro orden, se considerará en el recinto el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolecentes para la aprobación del orden de mérito de los postulantes, y que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof con una impronta en temática de género.

El escándalo sobre los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que destaparon la olla sobre un sistema de coimas pagadas a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, entre ellos a su hermana, Karina Milei, también será parte del menú en el recinto.

En este marco, se tratará una iniciativa para convocar a la funcionario y también al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que brinden explicaciones en la Cámara baja.

En la hoja de ruta también figura el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia y el financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y otro análogo para declarar la emergencia de las pymes y micro pymes en todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Diputados constituyó la comisión investigadora del fentanilo contaminado.

Diputados constituyó la "comisión investigadora" del fentanilo contaminado: tres mujeres conductoras

Por Redacción Política
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Coimas en Discapacidad: la oposición avanza con el dictamen para interpelar a Karina Milei

Por Redacción Política
Ruta 40 Doble vía Mendoza - San Juan. | Foto: Prensa Presidencia

El Gobierno de Milei confirma la reactivación de un tramo de la obra de la Ruta 40 en Mendoza

Por Redacción Política
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la situación del diputado José Luis Espert.

Adorni respaldó a Espert pero advirtió: "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"

Por Redacción Política