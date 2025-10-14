Elecciones en Mendoza: habrá boletas "gigantes" con candidaturas reales para guiar al votante en las aulas

A 13 días de las elecciones nacionales y provinciales que se darán de forma concurrente en Mendoza , la Junta Electoral Nacional Mendoza informó que habrá más medidas para guiar a los ciudadanos en el recinto de votación .

La jueza federal subrogante con competencia electoral, Susana Pravata, reiteró los pasos que deberá afrontar cada mendocino en esta elección de doble urna y confirmó que habrá cartelería para mejorar la información del votante . Entre esto se destaca la aparición de afiches de modelos de boleta única , con las candidaturas reales, en las paredes del aula.

“Una de las cosas que pusimos a disposición es que habrá distintos tipos de cartelería. La más importante para que la gente lo pueda visualizar bien es la oferta electoral. Van a encontrarse con afiches con la oferta electoral nacional y provincial” , anunció la jueza.

“Habrá carteles también con los pasos de cómo votar, para que la gente lo pueda ver in situ”, agregó y manifestó que habrá también cartelería disponible para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Entre esto, también se destaca que habrá una cabina especial en el lugar “más accesible” de cada escuela, para que pueda ser trasladada “depende a la movilidad de cada persona”.

Boleta única mendoza (3) Afiche de la boleta única papel nacional. Los Andes

Los pasos de votación

La jueza recordó que los ciudadanos van a recibir por parte de la autoridad de mesa las dos boletas al mismo tiempo y también un bolígrafo indeleble (no se puede borrar la marca), para dirigirse a alguno de las dos cabinas de votación que estarán ubicadas enfrentadas a la mesa de las autoridades.

La boleta nacional contará con un reverso celeste, será de menor tamaño que la provincial, ya que son solo candidaturas a diputados nacionales las que contempla.

Mientras que la boleta provincial será más amplia, porque abarca candidatos a senadores, diputados y concejales (salvo en Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz y Tunuyán que votarán ediles en febrero), y tendrá un reverso verde.

Después de marcar cada una de las boletas, el elector deberá doblarlas por el dorso a cada una y dirigirse nuevamente ante las autoridades de mesa, que estarán supervisando la correcta colocación de cada papeleta en su respectiva urna.

Boleta única mendoza (1) La jueza Susana Pravata lidera la Junta Electoral Nacional Mendoza. Prensa Junta Electoral

Para facilitar la visibilidad también estarán diferenciadas con etiquetas y color correspondiente. Una urna tendrá como rótulo “elección nacional” sobre fondo celeste y otra “elección provincial” con fondo verde, respectivamente.

“Se va a establecer un riguroso control. Se han arbitrado todos los mecanismos posibles para evitar este error”, dijo la jueza. Es que, el presidente de mesa estará acompañado por dos “vocales” que se encargarán de cada urna y que el elector no se equivoque.

“El presidente de mesa y sus vocales van a tener visibles las bocas de urna, para estar atentos”, comentó Pravata.

Serán 4.445 escuelas repartidas en todo el territorio provincial las habilitadas. Son 1.500.000 los mendocinos que están habilitados para ejercer su voto el próximo domingo 26 de octubre. En www.padron.gob.ar se puede consultar el padrón electoral.