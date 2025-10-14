La UNCuyo renueva sus Centros de Estudiantes en tres facultades clave: Exactas, Artes y Políticas

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se prepara para una semana de elecciones que definirán la conducción de tres de sus facultades más representativas: Ciencias Exactas y Naturales, Artes y Diseño, y Ciencias Políticas y Sociales. Del miércoles 15 al viernes 17 de octubre, los alumnos elegirán a sus representantes en los respectivos Centros de Estudiantes para el período 2025-2026.
Facultad de Artes y Diseño: consolidación de Agruparte y nuevos desafíos
En la Facultad de Artes y Diseño (FAD), los comicios se desarrollarán el miércoles 15 y jueves 16. Los estudiantes tendrán la opción de elegir entre tres listas que buscan conducir el Centro de Estudiantes de la FAD.
- Agruparte (oficialista), liderada por Paulina “Laupi” Sosa, busca consolidar los logros de su gestión. Sus ejes de campaña son:
- Jam de dibujo y concurso de afiches.
- Revisión de correlatividades académicas.
- Talleres complementarios al título.
- Franja Morada, encabezada por Valentín Fernández Cejas y Romina Villafañe, aún no difundió públicamente sus propuestas.
- Desde Abajo, con Juan Cruz Miranda y Juliana Pinedo, participa como tercera alternativa para disputar la conducción.
elecciones uncuyo
Ciencias Exactas y Naturales, Artes y Diseño y Ciencias Políticas y Sociales llaman a elecciones
Prensa UNCuyo
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Copérnico busca continuidad
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), las elecciones se celebrarán el viernes 17 de octubre. Las dos listas principales son:
- Copérnico (actual conducción), liderada por Abril Díaz y Sofía Vargas. Sus ejes de campaña:
- Mentorías para estudiantes de primer año con apoyo de alumnos avanzados.
- Programa “Empleo y Ciencia”: vinculación con empresas y congresos.
- Taller de escritura científica para mejorar papers, informes y presentaciones.
- Integración Académica, con Luciano García y Anahí Mayorga. Sus ejes de campaña:
- Gestión transparente de casilleros: cumplimiento de normas y limpieza.
- Limpieza y mantenimiento de microondas: uso responsable de la infraestructura compartida.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo realiza la convocatoria
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: un abanico de opciones
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) es la más disputada, con varias listas:
- Frente Patria (oficialista), con Brisa Zulueta y Anto Jerez. Sus ejes de campaña:
- “Tu idea, nuestra gestión”: los cursos proponen proyectos que el Centro ejecuta.
- Becas de Prestación de Servicio para estudiantes en el Centro.
- Espacios de economía social y cultural para emprendimientos y recreación.
- Franja Morada, con Katherina Espinoza y Giovana Díaz. Ejes de campaña:
- Reducción de la obligatoriedad de cursado.
- Refacción de instalaciones: mejoras eléctricas y bancos adaptados.
- SUR, liderada por Ruth Acevedo y Ana Liza. Ejes de campaña no detallados.
- Frente por la Universidad Pública, con Marti Navia y Serafín González. Ejes de campaña no detallados.
- Desde Abajo, con Carolina Álvarez y Dulce Tillar. Ejes de campaña no detallados.
Cabe recordar que en semanas previas ya vieron elecciones en otras facultades: en Filosofía y Letras, la actual conducción, La Soriano, revalidó su gestión con el 56% de los votos, mientras que en la Facultad de Educación, Franja Morada logró imponerse a la agrupación SUR en una contienda muy ajustada. Estos resultados anticipan la competencia intensa que se vivirá en las próximas votaciones.