La UNCuyo renueva sus Centros de Estudiantes en tres facultades clave: Exactas, Artes y Políticas

Del 15 al 17 de octubre, estudiantes de estas tres facultades definirán sus nuevas conducciones en una contienda marcada por listas oficialistas y opositoras.

La UNCuyo renueva sus Centros de Estudiantes en tres facultades clave

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se prepara para una semana de elecciones que definirán la conducción de tres de sus facultades más representativas: Ciencias Exactas y Naturales, Artes y Diseño, y Ciencias Políticas y Sociales. Del miércoles 15 al viernes 17 de octubre, los alumnos elegirán a sus representantes en los respectivos Centros de Estudiantes para el período 2025-2026.

Facultad de Artes y Diseño: consolidación de Agruparte y nuevos desafíos En la Facultad de Artes y Diseño (FAD), los comicios se desarrollarán el miércoles 15 y jueves 16. Los estudiantes tendrán la opción de elegir entre tres listas que buscan conducir el Centro de Estudiantes de la FAD.

Agruparte (oficialista), liderada por Paulina “Laupi” Sosa, busca consolidar los logros de su gestión. Sus ejes de campaña son:

Revisión de correlatividades académicas.



Talleres complementarios al título.

Franja Morada , encabezada por Valentín Fernández Cejas y Romina Villafañe, aún no difundió públicamente sus propuestas.

Copérnico (actual conducción), liderada por Abril Díaz y Sofía Vargas. Sus ejes de campaña:

Programa “Empleo y Ciencia”: vinculación con empresas y congresos.



Taller de escritura científica para mejorar papers, informes y presentaciones.

Integración Académica , con Luciano García y Anahí Mayorga. Sus ejes de campaña:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: un abanico de opciones La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) es la más disputada, con varias listas: