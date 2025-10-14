14 de octubre de 2025 - 20:24

La UNCuyo renueva sus Centros de Estudiantes en tres facultades clave: Exactas, Artes y Políticas

Del 15 al 17 de octubre, estudiantes de estas tres facultades definirán sus nuevas conducciones en una contienda marcada por listas oficialistas y opositoras.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se prepara para una semana de elecciones que definirán la conducción de tres de sus facultades más representativas: Ciencias Exactas y Naturales, Artes y Diseño, y Ciencias Políticas y Sociales. Del miércoles 15 al viernes 17 de octubre, los alumnos elegirán a sus representantes en los respectivos Centros de Estudiantes para el período 2025-2026.

Facultad de Artes y Diseño: consolidación de Agruparte y nuevos desafíos

En la Facultad de Artes y Diseño (FAD), los comicios se desarrollarán el miércoles 15 y jueves 16. Los estudiantes tendrán la opción de elegir entre tres listas que buscan conducir el Centro de Estudiantes de la FAD.

  • Agruparte (oficialista), liderada por Paulina “Laupi” Sosa, busca consolidar los logros de su gestión. Sus ejes de campaña son:
    • Jam de dibujo y concurso de afiches.
    • Revisión de correlatividades académicas.
    • Talleres complementarios al título.
  • Franja Morada, encabezada por Valentín Fernández Cejas y Romina Villafañe, aún no difundió públicamente sus propuestas.
  • Desde Abajo, con Juan Cruz Miranda y Juliana Pinedo, participa como tercera alternativa para disputar la conducción.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: Copérnico busca continuidad

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), las elecciones se celebrarán el viernes 17 de octubre. Las dos listas principales son:

  • Copérnico (actual conducción), liderada por Abril Díaz y Sofía Vargas. Sus ejes de campaña:
    • Mentorías para estudiantes de primer año con apoyo de alumnos avanzados.
    • Programa “Empleo y Ciencia”: vinculación con empresas y congresos.
    • Taller de escritura científica para mejorar papers, informes y presentaciones.
  • Integración Académica, con Luciano García y Anahí Mayorga. Sus ejes de campaña:
    • Gestión transparente de casilleros: cumplimiento de normas y limpieza.
    • Limpieza y mantenimiento de microondas: uso responsable de la infraestructura compartida.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: un abanico de opciones

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) es la más disputada, con varias listas:

  • Frente Patria (oficialista), con Brisa Zulueta y Anto Jerez. Sus ejes de campaña:
    • “Tu idea, nuestra gestión”: los cursos proponen proyectos que el Centro ejecuta.
    • Becas de Prestación de Servicio para estudiantes en el Centro.
    • Espacios de economía social y cultural para emprendimientos y recreación.
  • Franja Morada, con Katherina Espinoza y Giovana Díaz. Ejes de campaña:
    • Reducción de la obligatoriedad de cursado.
    • Refacción de instalaciones: mejoras eléctricas y bancos adaptados.
  • SUR, liderada por Ruth Acevedo y Ana Liza. Ejes de campaña no detallados.
  • Frente por la Universidad Pública, con Marti Navia y Serafín González. Ejes de campaña no detallados.
  • Desde Abajo, con Carolina Álvarez y Dulce Tillar. Ejes de campaña no detallados.

Cabe recordar que en semanas previas ya vieron elecciones en otras facultades: en Filosofía y Letras, la actual conducción, La Soriano, revalidó su gestión con el 56% de los votos, mientras que en la Facultad de Educación, Franja Morada logró imponerse a la agrupación SUR en una contienda muy ajustada. Estos resultados anticipan la competencia intensa que se vivirá en las próximas votaciones.

