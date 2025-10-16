16 de octubre de 2025 - 12:03

Caos en el Nudo Vial por una protesta de los empleados judiciales

Tras marchar por las calles del Centro, los manifestantes interrumpieron la mano del Viaducto que va al sur. Reclaman mejoras salariales.

Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Empleados judiciales, nucleados en la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AGEyFPJ), marcharon este jueves por las calles del Centro y hasta cortaron el Nudo Vial, en el marco del reclamo de un aumento salarial y del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado el año pasado por la Suprema Corte de Justicia provincial.

La movilización, que llevaba el lema “Mientras ellos se acomodan los bolsillos, nosotros defendemos la dignidad", partió desde el Palacio de Justicia y avanzó por calles España, Pedro Molina, San Juan y Vicente Zapata, hasta llegar al Nudo Vial a media mañana. En ese punto tan transitado, un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito en el viaducto de la Costanera, en dirección norte-sur.

Durante la protesta, dos personas fueron demoradas por la Policía cuando intentaban colocar carteles con las caras del gobernador y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre el puente, tal como informó radio Mitre.

Ambos manifestantes fueron subidos a un móvil policial mientras continuaban las negociaciones con los referentes gremiales para liberar la zona. De hecho, otro grupo se manifestaba en el ingreso a la Ciudad por el Acceso Este.

El tránsito en el área se vio afectado durante parte de la mañana y hubo presencia de personal policial para ordenar la circulación.

