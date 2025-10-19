Elecciones legislativas: el PJ va a la Justicia para que solo se difunda el conteo por provincia

Hay polémica por la información que la CNE brindará sobre el resultado de las elecciones, un recuento a nivel nacional. Fuerza Patria no está presente en todas las jurisdicciones y cuestiona la difusión "oficial" de esos números.

Las elecciones legislativas del próximo domingo levanta expectativas, pero también polémicas. Como si fuera poco el caso del pedido de La Libertad Avanza (LLA) por la reimpresión de boletas -que fue negada- y de los afiches -que fue aprobada-, ahora se suma una presentación que realizará el Partido Justicialista (PJ) ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Se trata del recuento de votos. El pedido es que se realice solo por distrito y no incluya un resultado nacional. Esto se debe a que la denominación “Fuerza Patria” no está presente en las 24 jurisdicciones, a diferencia de lo que sucede con la alianza oficialista LLA.

En la presentación, confirmada a La Nación por fuentes partidarias, el PJ irá contra los criterios de recuento que quedaron expuestos en un simulacro hecho por la Dirección Nacional Electoral (DINE), realizado ayer. La misma incluyó “una consolidación de votos a nivel nacional -utilizando los datos del cargo diputados nacionales- que agrupa las alianzas bajo criterios que no supieron explicar”.

Desde el partido que preside Cristina Kirchner argumentan que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único, (lo) que habría justificado la sumatoria de los votos de candidaturas que se eligen por distrito República Argentina, agrupando las alianzas de igual nombre”.

Luz Landívar, directora Nacional Electoral, durante el simulacro de escrutinio provisorio, en la sede del Correo Argentino Luz Landívar, directora Nacional Electoral, durante el simulacro de escrutinio provisorio, en la sede del Correo Argentino. Clarín Siguiendo el planteo del peronismo, en el simulacro “se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados agrupados a nivel nacional, procedimiento que no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente, en tanto que el resultado electoral, como la proyección de asignación de bancas (en caso de autorizarse), deben efectuarse sobre los resultados correspondientes a cada provincia”.