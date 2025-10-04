Preocupación por Morena Rial en la cárcel: "No quiso comer y está sumamente triste"

Morena Rial continúa detenida en el penal de Magdalena por la causa de robo, en del escándalo mediático y especulaciones de parte de los medios, sus abogados han utilizado las redes sociales para sobre la situación de su clienta.

Alejandro Cipolla , abogado y amigo de la mediática, compartió una carta escrita por Morena titulada “Yo, More Rial, comunico”. En la misma ella comenta su situación de incomunicación y desmintió rumores sobre la posible visita de su hijo por su cumpleaños de un año.

Luego, el abogado Martín Leiro , quien la representa legalmente, compartió otro escrito de puño y letra donde su defendida manifestaba sus expectativas por “estar mejor” . Leiro, por su parte, detalló las condiciones del lugar donde se encuentra Morena, que definió como el “mal nombrado” buzón, un apartado con “cama de hormigón” y un “colchón ignífugo”. El letrado confirmó que le ha llevado comida.

En el programa “Polémica en el bar” , Cipolla informó sobre la situación de su clienta. A través de una llamada telefónica en vivo comentó que Morena recibió " un colchón, frazadas, no quiso comer y está sumamente triste” .

Con respecto a la repercusión que generó el tema del cumpleaños de su hijo Amadeo, que será el próximo martes 7 de octubre, aclaró que solicitarán una videollamada para que puedan comunicarse.

Comentó que, si bien los internos suelen tener acceso a teléfonos, la situación procesal de Morena no justifica que esté en un penal con prisión preventiva.

Al ser consultado por una de las periodistas presentes en el programa sobre cuál es la causa principal de la tristeza de Morena, Cipolla respondió que se trata de un “mal generalizado, extraña todo” y que destaca que tiene una “personalidad autodestructiva”.

El abogado remarcó que el problema psiquiátrico de Morena comenzó en el mes de septiembre y que “esto llevó al desmadre de que no se presentara” a las citaciones judiciales.