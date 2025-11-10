Tenis: Jannik Sinner comenzó con el pie derecho su defensa del título en las ATP Finals

El vigente campeón Jannik Sinner inició con solidez su camino en las ATP Finals de tenis , luego de que superó al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7/5 y 6/1.

Jannik Sinner conquistó el Masters de París y vuelve a la cima del ranking del tenis

Desde el comienzo, el italiano impuso su estilo agresivo y preciso, con golpes profundos y gran control del ritmo. Auger-Aliassime respondió con un planteo ofensivo, pero no logró sostener la intensidad frente al juego del local.

En el tramo final del primer set, una molestia en la pierna izquierda afectó al canadiense, lo que permitió a Sinner aprovechar el momento y quedarse con el parcial por 7-5 tras un quiebre oportuno.

Ya en el segundo set, el dominio del campeón defensor fue absoluto, ya que con un quiebre temprano y un despliegue que combinó potencia y paciencia, Sinner tomó rápidamente el control del marcador.

Auger-Aliassime mostró dificultades para mantener el ritmo y acumuló errores no forzados, mientras el italiano se afianzaba con el apoyo del público. Sin dejar margen para la reacción, Sinner volvió a quebrar y selló la victoria con un contundente 6-1.

De esta manera, el jugador de 24 años arrancó con paso firme la defensa del título en casa y se perfila como uno de los grandes candidatos a repetir la consagración. Su próximo compromiso será ante el australiano Alex De Miñaur, en un duelo que podría encaminar su clasificación a las semifinales del Torneo de Maestros.

Taylor Fritz también obtuvo victoria

Por otro lado, el estadounidense Taylor Fritz también comenzó con el pie derecho su participación en las ATP Finals al vencer con autoridad al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4 en una hora y 42 minutos de juego.

El actual número 6 del ranking mundial dominó de principio a fin un encuentro que dejó en evidencia el desgaste físico del italiano, quien había arribado a Turín tras caer en la final del ATP 250 de Atenas ante Novak Djokovic, quien se retiró del torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo por una lesión.

El primer set se definió con un quiebre clave a favor del estadounidense, que no permitió oportunidades de reacción. Pese a los intentos del italiano, que incluso recurrió a un saque por abajo para sorprender, el número 6 del mundo se mantuvo firme y cerró el parcial sin sobresaltos.

En el segundo set, la resistencia de Musetti se vio comprometida por evidentes molestias físicas. El italiano comenzó a sufrir calambres en los muslos y se lo notó visiblemente limitado en sus desplazamientos.

Aun así, se mantuvo en partido gracias a su buen servicio y al apoyo del público local, que no dejó de alentar desde las tribunas. Fritz, sin embargo, mostró temple en los momentos decisivos y aprovechó una nueva rotura para encaminarse hacia una victoria por 6/3 y 6/4.

Al finalizar el encuentro, Musetti reconoció la superioridad de su rival: “Fritz jugó realmente muy bien. No tengo excusas, no estaba al 100% después de Atenas, pero estoy orgulloso de haber luchado con lo que tenía”.