Tenis: Jannik Sinner sigue con su paso arrollador en la Ciudad Luz

El jugador de Tenis italiano Jannik Sinner avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París tras vencer a Ben Shelton por un doble 6/3 en un partido que no presentó complicaciones. El número 2 del ranking impuso condiciones desde el inicio y quedó entre los cuatro mejores del certamen francés.

El triunfo refuerza la superioridad reciente del italiano en canchas rápidas bajo techo, superficie en la que acumula 24 victorias consecutivas. La victoria de este viernes fue la séptima seguida ante Shelton, rival al que domina con claridad en el historial.

Sinner volvió a mostrar señales físicas que arrastra en las últimas semanas ya que caminó con molestias entre puntos y se tomó la espalda en distintos pasajes del partido, pero ese condicionamiento no se trasladó al desarrollo del juego.

La clasificación a semifinales representa la 43ª presencia de Sinner en una penúltima ronda del circuito. El italiano quedó a dos victorias del título en París, torneo en el que debe consagrarse campeón para recuperar el número 1 del ranking mundial que posee Carlos Alcaraz desde septiembre.

El canadiense Félix Auger-Aliassime (9°) le ganó cómodamente al monegasco Valentin Vacherot para meterse en las semifinales del Masters 1000 de París.

Auger-Aliassime se impuso de manera contundente por 6-2 y 6-2, en un encuentro donde le quebró el saque a su oponente en dos ocasiones por set, para llevarse el triunfo luego de una hora y 18 minutos de juego.

De esta manera, el canadiense avanzó a las semifinales, donde tendrá como oponente al kazajo Aleksandr Bublik (13°), quien venció en tres sets el australiano Alex de Miñaur (6°) por 6(5)-7, 6-4 y 7-5.

Auger-Aliassime, quien llegó a ser número 6 del mundo a finales del 2022, está cerrando en gran forma la temporada 2025, ya que se afianza en el top 10 e incluso tiene muy buenas chances de clasificar al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores de la temporada en Turín.

Vacherot, por su parte, llegaba a esta instancia en una impresionante racha, ya que hacía pocas semanas dio una de las sorpresas más grandes en la historia del tenis al ganar el Masters 1000 de Shanghái estando fuera del top 200.

Los resultados del día en el Masters 1000 de París:

Felix Auger-Aliassime (9°) a Valentin Vacherot: 6-2 y 6-2.

Jannik Sinner (2°) a Ben Shelton (5°): 6-3 y 6-3.

Alexander Zverev (3°) – Daniil Medvedev (11°)

Aleksandr Bublik (13°) a Alex de Miñaur (6°): 6(5)-7, 6-4 y 7-5.