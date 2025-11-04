Con un tenis de nivel, Tomás Etcheverry arrancó con el pie derecho en Atenas

El jugador de tenis Tomás Etcheverry se llevó el triunfo en un partido durísimo ante el estadounidense Mackenzie McDonald, para meterse en la segunda ronda del ATP 250 de Atenas.

Etcheverry, que consiguió una interesante regularidad en cuanto a resultados en la recta final de la temporada, se impuso por 6/7 (5), 7/6 (3) y 6/3, luego de 2 horas y 50 minutos de juego.

El jugador oriundo de La Plata es el único argentino en este torneo, que es junto al ATP 250 de Metz el último de la temporada antes del ATP Finals, que enfrenta a los mejores ocho tenistas del año y que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Alexandre Müller, quien es el quinto preclasificado en este torneo y que en la primera ronda derrotó al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets.

Etcheverry venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de París , aunque había ganado dos partidos para superar la clasificación, mientras que unos días antes había alcanzado los octavos de final en el ATP 500 de Viena.

El argentino, que va en busca de su primer título a nivel ATP, actualmente ocupa el puesto número 60 del ranking, aunque podría terminar el año en el top 50 en caso de ganar el torneo.

Tabilo perdió el invicto ante Djokovic

En otro duelo importante, el serbio Novak Djokovic debutó con triunfo en el ATP Atenas 2025 al imponerse por 7-6(3) y 6-1 al chileno Alejandro Tabilo y tomó revancha tras haber perdido los dos duelos previos entre ambos.

En el último torneo de su temporada antes del ATP Finals, el serbio confirmó su favoritismo en la capital griega. El primer set fue muy parejo, con ambos firmes al servicio y sin quiebres hasta el tiebreak, donde Djokovic aprovechó una ligera ventaja para llevárselo.

En el segundo parcial, Nole elevó su nivel, generó dominio desde la devolución y logró un quiebre en el cuarto juego. Poco después consiguió otro para adelantarse 5-1 y dejar sin respuestas a Tabilo.

Con autoridad y solidez en sus turnos de saque, cerró el duelo por 7/6 y 6/1 para avanzar a la siguiente ronda en Atenas y alimentar su aspiración de terminar el año con un nuevo título.