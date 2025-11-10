10 de noviembre de 2025 - 13:41

Superclásico: el descargo del hincha que fue agredido por Maxi Salas

Se trata de un joven sin vínculo con el club ni con la organización del encuentro y que se filmó en tono de burla delante de los jugadores de River.

Uriel Hamra, el hincha de Boca agredido por Salas tras la finalización del Superclásico

Por Cristian Reta

Se trata de Uriel Hamra de 20 años, que en las últimas horas su imagen se viralizó después de que el delantero lo agrediera tras filmar a los jugadores millonarios rumbo al vestuario. El joven dialogó con TN para aclarar lo que pasó tras el final del partido: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, explicó Hamra.

Embed

Lo cierto es que el muchacho no pertenece al staff de Boca y aseguró que presenció el partido en la tribuna, pero que se metió al campo de juego en el final “porque estaba abierta la puerta baja”.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, se defendió el hincha, quien indicó que no denunciará a Salas tras su reacción: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Hay que decir que el propio Hamra confirmó que ya no quedan rastros del video de la polémica y que decidió borrar todo. Por otra parte, la justicia le labró una contravención al joven.

Embed

Tras la derrota en el Superclásico, esto necesita River para clasificar a la Libertadores 2026

Para acceder a la próxima Copa Libertadores 2026, el elenco de Marcelo Gallardo solo tiene tres caminos: primero necesita sumar puntos contra Vélez y esperar a no ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en la jornada de cierre. Esto le aseguraría un puesto en el repechaje.

Luego, necesitaría ayuda de sus competidores, ya que si Central o Boca salen campeones del Torneo Clausura liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos. Por último, el equipo e Núñez puede optar por la opción de no especular y depender de ellos mismo para intentar salir campeón del torneo local, un logro que ginificaría el pase directo a la Copa Libertadores 2026.

