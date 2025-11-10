Superclásico: el descargo del hincha que fue agredido por Maxi Salas

Se trata de un joven sin vínculo con el club ni con la organización del encuentro y que se filmó en tono de burla delante de los jugadores de River.

El Superclásico del fútbol argentino finalizó con una contundente victoria de Boca 2-0 ante River en La Bombonera, en una actuación para el olvido del elenco visitante, que se llenó de polémicas tras la finalización del encuentro por un altercado entre Maximiliano Salas y un hincha xeneize.

Se trata de Uriel Hamra de 20 años, que en las últimas horas su imagen se viralizó después de que el delantero lo agrediera tras filmar a los jugadores millonarios rumbo al vestuario. El joven dialogó con TN para aclarar lo que pasó tras el final del partido: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, explicó Hamra.

JAJAJAAJJA QUE FUE ESA PIÑA DE SALAS AL LOCO QUE ESTABA FILMANDO??????? pic.twitter.com/IaGdr0ytge — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) November 10, 2025 Lo cierto es que el muchacho no pertenece al staff de Boca y aseguró que presenció el partido en la tribuna, pero que se metió al campo de juego en el final "porque estaba abierta la puerta baja".

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, se defendió el hincha, quien indicó que no denunciará a Salas tras su reacción: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Hay que decir que el propio Hamra confirmó que ya no quedan rastros del video de la polémica y que decidió borrar todo. Por otra parte, la justicia le labró una contravención al joven.