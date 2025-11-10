10 de noviembre de 2025 - 09:42

Insólito: la trompada de Maxi Salas a un hombre tras la derrota de River en el Superclásico

El delantero de River le pegó una piña a una persona que grababa a los jugadores visitantes rumbo al vestuario en La Bombonera.

Insólito: la trompada de Maxi Salas a un hombre tras la derrota de River en el Superclásico

Insólito: la trompada de Maxi Salas a un hombre tras la derrota de River en el Superclásico

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

El Tomba  pierde  en un partido clave frente al Decano en Tucumán y en el segundo tiempo buscará emparejar el marcador. 

Liga Profesional: Godoy Cruz perdió frente a Atlético de Tucumán y quedó al borde del descenso

Por Sergio Faria
Independiente Rivadavia vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Independiente Rivadavia se estrenará como campeón ante Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes

Uno de ellos fue el delantero Maxi Salas, quien tuvo un ataque de furia en plena Bombonera y reaccionó con violencia contra un joven que grabó la salida del plantel visitante del campo de juego.

Embed

En las imágenes difundidas en redes sociales, mostraron el momento exacto donde el jugador se acercó y le lanzó un golpe sin mediar palabra. Aparentemente, el hombre con el celular filmaba en tono de burla, lo que enfureció al futbolista, que abandonaba la cancha con sus compañeros, entre insultos y gestos de frustración.

De acuerdo con las últimas informaciones, el sujeto agredido no tenía vínculo con el club ni con la organización del partido, y estaba filmando por su cuenta el momento. Lo cierto es que esta escena generó un fuerte repudio en redes y en el propio entorno del club. Muchos hinchas cuestionaron la reacción del futbolista.

La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River

Tras la dolorosa derrota ante Boca, Marcelo Gallardo decidió darle la jornada del lunes libre al plantel, con el objetivo de que los futbolistas descansen. La vuelta a los entrenamientos será el martes.

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate
El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Recordemos que River se ubica sexto con 21 puntos en la Zona B del Torneo Clausura y su pase a los playoffs no está garantizado, por lo que deberá ganarle la próxima fecha a Vélez en el José Amalfitani.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.

Los posteos de Messi que sacuden el mundo fútbol: "Ojalá algún día pueda volver"

Por Redacción Deportes
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, las tres ausencias que tendrá Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Atento Scaloni: los 3 jugadores de la Selección Argentina que se bajan del partido ante Angola

Por Cristian Reta
El Dibu tuvo atajadas fundamentales en el triunfo del Aston, entre ellas atajó un penal. 

Premier League: Aston Villa aplastó a Bournemouth con un Dibu Martínez implacable bajo los tres palos

Por Redacción Deportes
Dua Lipa en un palco de La Bombonera, luciendo la camiseta de la Selección Argentina durante el Superclásico entre Boca y River, disfrutando del fútbol junto a las estrellas del país.

Dua Lipa con la camiseta de la Selección vivió el Superclásico en La Bombonera

Por Redacción Deportes