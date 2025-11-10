El delantero de River le pegó una piña a una persona que grababa a los jugadores visitantes rumbo al vestuario en La Bombonera.

Insólito: la trompada de Maxi Salas a un hombre tras la derrota de River en el Superclásico

Boca ganó con autoridad el Superclásico del fútbol argentino con un contundente 2-0 ante un River extraño, que no encontró nunca respuestas en La Bombonera. Lo cierto es que esta derrota caló hondo en los jugadores, quienes no disimularon su frustración por el presente del equipo que podría no clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Uno de ellos fue el delantero Maxi Salas, quien tuvo un ataque de furia en plena Bombonera y reaccionó con violencia contra un joven que grabó la salida del plantel visitante del campo de juego.

Embed JAJAJAAJJA QUE FUE ESA PIÑA DE SALAS AL LOCO QUE ESTABA FILMANDO??????? pic.twitter.com/IaGdr0ytge — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) November 10, 2025 En las imágenes difundidas en redes sociales, mostraron el momento exacto donde el jugador se acercó y le lanzó un golpe sin mediar palabra. Aparentemente, el hombre con el celular filmaba en tono de burla, lo que enfureció al futbolista, que abandonaba la cancha con sus compañeros, entre insultos y gestos de frustración.

De acuerdo con las últimas informaciones, el sujeto agredido no tenía vínculo con el club ni con la organización del partido, y estaba filmando por su cuenta el momento. Lo cierto es que esta escena generó un fuerte repudio en redes y en el propio entorno del club. Muchos hinchas cuestionaron la reacción del futbolista.

La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River Tras la dolorosa derrota ante Boca, Marcelo Gallardo decidió darle la jornada del lunes libre al plantel, con el objetivo de que los futbolistas descansen. La vuelta a los entrenamientos será el martes.

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE Recordemos que River se ubica sexto con 21 puntos en la Zona B del Torneo Clausura y su pase a los playoffs no está garantizado, por lo que deberá ganarle la próxima fecha a Vélez en el José Amalfitani.