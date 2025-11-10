Insólito: la trompada de Maxi Salas a un hombre tras la derrota de River en el Superclásico

En las imágenes difundidas en redes sociales, mostraron el momento exacto donde el jugador se acercó y le lanzó un golpe sin mediar palabra. Aparentemente, el hombre con el celular filmaba en tono de burla, lo que enfureció al futbolista, que abandonaba la cancha con sus compañeros, entre insultos y gestos de frustración.
De acuerdo con las últimas informaciones, el sujeto agredido no tenía vínculo con el club ni con la organización del partido, y estaba filmando por su cuenta el momento. Lo cierto es que esta escena generó un fuerte repudio en redes y en el propio entorno del club. Muchos hinchas cuestionaron la reacción del futbolista.
La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River
Tras la dolorosa derrota ante Boca, Marcelo Gallardo decidió darle la jornada del lunes libre al plantel, con el objetivo de que los futbolistas descansen. La vuelta a los entrenamientos será el martes.
Recordemos que River se ubica sexto con 21 puntos en la Zona B del Torneo Clausura y su pase a los playoffs no está garantizado, por lo que deberá ganarle la próxima fecha a Vélez en el José Amalfitani.