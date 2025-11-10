10 de noviembre de 2025 - 23:50

El triunfo de Argentinos Juniors, complicó a River: así está la Tabla Anual para entrar a las Copas 2026

Al menos 12 equipos argentinos tendrán competencia internacional en la próxima temporada. River quedó muy complicado para entrar a la Copa Libertadores.

Desesperado. Marcelo Gallardo no encuentra el rumbo de River Plate.&nbsp;

Desesperado. Marcelo Gallardo no encuentra el rumbo de River Plate. 

Por Redacción Deportes
En principio, 12 clubes argentinos tendrán actividad a nivel internacional el próximo año: seis irán a la Copa Libertadores y otros seis jugarán la Copa Sudamericana. Claro está, se pueden habilitar uno o más cupos.

La Copa Libertadores del año que viene ya tiene dos cupos asegurados: Platense (campeón del torneo Apertura) y Rosario Central y Boca, por la tabla anual, ya se aseguraron sus lugares. A estos se les sumó Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina.

Otro cupo será para el ganador del actual Clausura y se completarán los cupos para la Libertadores con el segundo y tercer mejor ubicado en la tabla anual. Se podría liberar un lugar si el campeón del torneo local repite también la general.

En tanto, los equipos que terminen del cuarto al noveno puesto de la tabla anual se clasificarán para la próxima Copa Sudamericana. Lanús está en la final de la actual edición, por lo que liberará un cupo en caso de ganarla (clasificará a la Libertadores), siempre y cuando esté clasificando también en la anual.

La tabla anual de la Liga Profesional 2025

Vale aclarar que los equipos solamente suman puntos durante las 16 fechas de la fase regular del Clausura. La etapa de playoffs para definir al campeón no cuenta.

En la lucha por ingresar a la Copa Libertadores, Rosario Central lo consiguió y ya acumula 66 puntos, mientras que Boca (59) también lo logró tras ganar el Superclásico. El tercero es Argentinos (54), en zona de repechaje tras vencer por 1-0 a Belgrano.

En cuanto a la Copa Sudamericana, por ahora ingresan River (52) -que profundizó su crisis tras perder ante el Xeneize-, Deportivo Riestra (51), Racing (50), San Lorenzo (50), Tigre (49) y Barracas Central (48), mientras que más atrás se ubican Lanús (47) y Huracán (46) expectantes a la apertura de cupos. Platense, por su parte, ganó el Apertura y ya sacó boleto a la máxima competición continental.

Cómo se reparten los cupos a las copas

Copa Libertadores 2025

  • Campeón del Torneo Apertura (Platense)
  • Campeón del Torneo Clausura
  • Campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia)
  • 1° de la tabla anual (Rosario Central)
  • 2° de la tabla anual
  • 3° de la tabla anual

Copa Sudamericana 2025

  • 4° de la tabla anual
  • 5° de la tabla anual
  • 6° de la tabla anual
  • 7° de la tabla anual
  • 8° de la tabla anual
  • 9° de la tabla anual

