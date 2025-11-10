El triunfo de Argentinos Juniors, complicó a River: así está la Tabla Anual para entrar a las Copas 2026

Al menos 12 equipos argentinos tendrán competencia internacional en la próxima temporada. River quedó muy complicado para entrar a la Copa Libertadores.

El Torneo Clausura entró en su etapa final y, además de consagrar a un nuevo campeón y condenar a dos equipos al descenso de categoría, definirá a los clasificados para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Conocé quienes estarían clasificados en este momento.

pic.twitter.com/eCdYWQghyg — Pase Clave (@Paseclave_) November 11, 2025 En principio, 12 clubes argentinos tendrán actividad a nivel internacional el próximo año: seis irán a la Copa Libertadores y otros seis jugarán la Copa Sudamericana. Claro está, se pueden habilitar uno o más cupos.

La Copa Libertadores del año que viene ya tiene dos cupos asegurados: Platense (campeón del torneo Apertura) y Rosario Central y Boca, por la tabla anual, ya se aseguraron sus lugares. A estos se les sumó Independiente Rivadavia, ganador de la Copa Argentina.

image Otro cupo será para el ganador del actual Clausura y se completarán los cupos para la Libertadores con el segundo y tercer mejor ubicado en la tabla anual. Se podría liberar un lugar si el campeón del torneo local repite también la general.

En tanto, los equipos que terminen del cuarto al noveno puesto de la tabla anual se clasificarán para la próxima Copa Sudamericana. Lanús está en la final de la actual edición, por lo que liberará un cupo en caso de ganarla (clasificará a la Libertadores), siempre y cuando esté clasificando también en la anual.