Recibimiento histórico: Independiente Rivadavia pisó suelo mendocino tras gritar campeón en la Copa Argentina

Una verdadera locura de pasión se desbordó en plena costanera mendocina, donde una multitud de fanáticos de la Lepra acompañó y recibió en un caravanazo histórico al flamante campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

"Esto es gloria eterna": las voces del primer título de Independiente Rivadavia

La Lepra venció a a Argentinos Juniors en una apasionante definición por penales en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba.

Fue una jornada interminable de abrazos, lágrimas y cánticos incesantes: “¡Dale, dale, dale, Lee… dale, dale, Lee!” se escuchó en todos los rincones de la ciudad , pero especialmente retumbó en el estadio Bautista Gargantini, donde los campeones celebraron junto a sus hinchas.

Entre los más eufóricos estuvo Sebastián Villa, apasionado, cantando y saltando con los simpatizantes . El colombiano no solo fue el gran conductor del equipo dirigido por Alfredo Berti, sino también uno de los más emocionados en el festejo. “Son momentos realmente muy emocionantes... esdifícil describir todo esto tan hermoso”, dijo el ídolo Azul.

Otro de los protagonistas fue Diego Tonetto, el único mendocino campeón con la Lepra: primero con el ascenso en 2023 y ahora en la élite del fútbol argentino. Tonetto encabezó la euforia del pueblo Azul que tiñó de color las calles de Mendoza.

Al paso del colectivo de los campeones, una interminable caravana de vehículos se fue sumando. Más de un kilómetro de autos, motos y banderas azules inundaron las avenidas. En cada semáforo, simpatizantes de todas las edades (mujeres, niños, hombres) flameaban viejas insignias leprosas, mientras las bocinas abrían paso al campeón.

Desde lo alto del micro, los jugadores celebraron con una felicidad desbordante. Al igual que en 2023, los campeones ingresaron al campo del Gargantini para compartir la Copa con su gente.

Copa Argentina: el operativo del traslado del equipo campeón que iluminó a Mendoza

El operativo para el traslado del plantel estuvo planificado. Tras descender del avión, los jugadores fueron acompañados por sus hinchas a través del Acceso Norte, continuando por la Costanera hasta llegar a Vicente Zapata, punto donde los colectivos oficiales los transportarán directamente al estadio Bautista Gargantini, epicentro de la celebración.

La Ciudad se preparó para una verdadera fiesta leprosa que promete llenar las calles de alegría y orgullo.

El histórico goleador Alex Arce volvió a emocionar. “¡Sacate una foto conmigo, Alex!”, gritaban desde una tribuna que desbordaba de felicidad y pasión. El paraguayo, junto con Berti y Villa, se consolida como uno de los grandes símbolos de este Independiente Rivadavia inolvidable.ncia sobre el Acceso Norte, anticipando la gran cantidad de vehículos y peatones que se desplazarán hacia el estadio.

En un momento cargado de simbolismo, Daniel Vila, presidente del club, se arrodilló frente a la tribuna que lleva el nombre de su padre, Alfredo Vila, y agradeció el título mirando al cielo.

“Todo lo que ha costado construir esto… pero vale la pena. Es todo de ellos: los jugadores, el cuerpo técnico. No puedo describir la emoción y la felicidad que siento”, expresó conmovido el titular del club.

Así, Independiente Rivadavia escribió una nueva página dorada en su historia. Una jornada de orgullo y emoción para todo Mendoza, que volvió a teñirse de azul.

El primer campeón mendocino del fútbol grande tiene nombre: Independiente Rivadavia.

Copa Argentina: las mejores postales desde el Bautista Gargantini

