Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors y se consagró Campeón de la Copa Argentina. Así fue el festejo de los hinchas de la Lepra que no pudieron viajar.

Locura azul en el Parque por el título histórico de Independiente Rivadavia

Imágenes imborrables: Las fotos de los festejos de los hinchas de la Lepra en Mendoza

El histórico título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina encontró su eco más fuerte en las calles de Mendoza. Apenas terminó la final, miles de hinchas se volcaron a las calles del Parque General San Martín y al microcentro, donde los bocinazos, los bombos y las bengalas pintaron la ciudad de azul.

El epicentro fue, como en cada alegría leprosa, la intersección de Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva, que rápidamente se convirtió en un mar de camisetas azules, banderas y cánticos. “Esto es de todos los que sufrimos, de los que venimos de abajo”, gritó un hincha entre abrazos y lágrimas, mientras un grupo improvisaba una caravana con motos y autos cubiertos de banderas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) En el Parque, la fiesta fue más familiar: niños sobre los hombros de sus padres, bombos que no callaron en toda la noche y abrazos que mezclaron generaciones. Muchos se acercaron al Bautista Gargantini, donde comenzó la vigilia de un festejo que no tuvo horario de cierre.

El cielo mendocino se iluminó con fuegos artificiales y bengalas azules que acompañaron el canto colectivo: “Vamos Lepra, todavía”. La ciudad se convirtió en escenario de una celebración sin precedentes, la primera gran vuelta olímpica nacional de un club que siempre soñó con este momento y que, por fin, pudo gritar campeón desde su lugar en el mundo: el Parque.