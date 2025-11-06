Independiente Rivadavia, un equipo con sangre azul y corazón leproso

Con una base de jugadores anónimos, cedidos o descartados de otros clubes y una identidad forjada en la adversidad, Independiente Rivadavia alcanzó la gloria al conquistar la Copa Argentina. Un equipo que hizo de la revancha una bandera y del esfuerzo su manera de competir.

Independiente Rivadavia acaba de coronar una historia que tiene más de esfuerzo que de destino. Ganarle a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina no solo le dio el primer título en la élite de su historia, sino que lo confirmó como un equipo que entendió que la gloria también se construye desde los márgenes.

Buena parte de este plantel está formada por jugadores que llegaron desde el anonimato, cedidos, relegados o sin espacio en otros clubes. Futbolistas que encontraron en Mendoza una última oportunidad para demostrar que todavía podían competir al máximo nivel. Esa mezcla de revancha, hambre y pertenencia se transformó en combustible para un grupo que nunca se rindió.

La Lepra no ganó solo por táctica, planificación o por cábalas del DT. Ganó porque cada jugador jugó con una motivación distinta: la de los que vienen de abajo, la de los que alguna vez fueron mirados de reojo. En un fútbol argentino cada vez más concentrado en la élite, Independiente Rivadavia construyó su identidad desde la orilla, con una mentalidad que desafió los presupuestos y las etiquetas.

Lo que antes parecía un equipo armado con piezas sueltas terminó convirtiéndose en un bloque sólido, convencido de que las segundas oportunidades también pueden ser el punto de partida de un proyecto serio. En ese sentido, la Copa Argentina fue la validación de una idea más que un golpe de suerte.

De acuerdo con el presidente de la institución, Daniel Vila, este grupo se conformó con una fórmula muy simple: "como cualquier orden de la vida: la fórmula es armar un grupo humano primero. Porque jugar al fútbol saben todos jugar al fútbol, uno mejor/otro peor, pero cuando vos armás un grupo solidario, que todos tienen/comparten un objetivo y son muy compañeros entre ellos... y es muy difícil que te vaya mal. Te puede ir mal, pero es muy difícil", aseguró el mandatario en diálogo con Diario Los andes, tras la victoria en Córdoba.