Así fue el eufórico festejo de Pamela David en Desayuno Americano tras el triunfo de Independiente Rivadavia

El fútbol argentino escribió el miércoles por la noche una de esas páginas que perdurarán en el tiempo. Independiente Rivadavia de Mendoza , conocido popularmente como la "Lepra" , se alzó con la Copa Argentina en una final que mantuvo a todos en vilo hasta el último penal.

El Estadio de Instituto de Córdoba fue testigo de un partido dramático contra Argentinos Juniors que terminó empatado 2-2 en el tiempo reglamentario. A pesar de terminar con nueve hombres en la cancha, el equipo mendocino exhibió una resistencia heroica que lo condujo a la tanda de penales, donde se impuso por 5-3. Gonzalo Marinelli y Sebastián Villa se destacaron como las grandes figuras de la noche.

Esta consagración no es un título más; se trata de la primera copa nacional en la historia del club, un logro que le asegura un lugar en la prestigiosa Copa Libertadores 2026 .

La fiesta que se desató en Córdoba no tardó en replicarse en todo el país, y la alegría de la victoria mendocina incluso impactó en la televisión en vivo. Pamela David , pareja de Daniel Vila , presidente del club, no pudo contener su euforia y lo celebró ante las cámaras en el inicio de su programa.

La conductora de Desayuno Americano (América) abrió la emisión de este jueves con una camiseta de Independiente Rivadavia en mano y una sonrisa que reflejaba un profundo orgullo.

Apenas comenzó el programa, compartió la felicidad y dedicó un saludo especial a los hinchas de la "Lepra" mendocina. "Muy buenos días y buenas noticias. Qué maravilloso. Yo no sabía que se le pone una estrella al escudo", expresó David mientras mostraba la prenda y repasaba la inolvidable jornada.

La fiesta, según su relato, fue total. "Fue una fiesta, ¡una locura como se festeja en Mendoza! Mirá al presidente... Qué hermoso y qué manera de sufrir", comentó, mientras en pantalla se veían fotos de ella, su pareja y su familia en medio de los festejos.

El nerviosismo del partido se mantuvo hasta la mañana siguiente: "Cómo se sufrió, qué necesidad, pero bueno. Yo creo que el nivel de sufrimiento todavía… no pasó. Está en el cuerpo", agregó.

Cómo vivieron Pamela David y Daniel Vila el partido de Independiente Rivadavia

Pamela relató el estado de tensión que experimentó hasta las últimas jugadas y los penales decisivos. "Dios, podría haber pasado otra cosa", confesó, admitiendo la carga emocional de la definición.

La conductora ofreció también detalles que permiten entender la pasión que despierta el fútbol en el interior del país: "Yo en un momento dije: ‘Dios, vos sos el único…'. Fue un partidazo. Ayer metí presión, pensé: ‘Bueno, por lo menos que sean campeones’. Qué lindo que fue".

La celebración de la provincia cuyana fue un punto que la conductora destacó con fervor. "Me gusta que la emoción no se termina. Es impresionante. Villa, ¡qué líder!", celebró Pamela, haciendo referencia directa a Sebastián Villa, capitán del equipo campeón.

Entre risas, también sumó anécdotas del color local en el festejo cordobés. "Todos tímidos, ‘Ay, me pido un café’, ¡pero estamos en Córdoba!”, dijo, en alusión al clásico trago local.

La emoción fue incontenible para los hinchas. "Esta cosa de que salten las lágrimas, el abrazo, no pararon de festejar... Terminó, hacía un frío y no se iban de la cancha, sino que se quedaban!", recordó la conductora.