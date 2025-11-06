El Coro de Guaymallén llega al teatro Independencia con un concierto aniversario

El coro de la Municipalidad de Guaymallén celebra el domingo, en el teatro Independencia, su 15 aniversario.

Los amantes de la actividad coral tienen una cita para apuntar este fin de semana. Este domingo 9 de noviembre, a las 20.30, el Teatro Independencia será escenario de una noche dedicada a Guaymallén Coral.

El coro de la Municipalidad de Guaymallén, dirigido por el músico Javier Rodríguez, celebrará sus 15 años de trayectoria con un espectáculo que recorrerá distintos géneros y etapas de su historia.

El concierto, que tendrá lugar en la sala mayor de los mendocinos (Chile 1184, Ciudad), promete ser una verdadera fiesta para los amantes del canto coral. Las entradas generales tienen un valor de $5.000 y ya están disponibles en la boletería del teatro y Entradaweb.com.ar.

Cómo será el concierto Durante el espectáculo, el organismo interpretará un repertorio diverso que incluirá arreglos corales de música popular argentina, tango, folk y rock nacional, abarcando así un amplio abanico de estilos que reflejan el espíritu plural y la versatilidad de Guaymallén Coral.

image La velada contará además con la participación de destacados artistas invitados, tanto cantantes como instrumentistas, muchos de ellos exintegrantes del coro o colaboradores cercanos. Entre ellos se encuentran Andrés Iacopini, Lucho Aberastain, Javier Calvin (vocalista de Ella También), Pablo Quiroga en percusión, Federico Lenarduzzi en guitarras, Gisela Drago en flauta, Marcelo Muñoz y Agustín Porcel de Banda de los Sueños, Leonardo Pittella en piano, Nicolás Diez en piano y el propio Javier Rodríguez, quien además de dirigir estará a cargo del charango, la guitarra y la voz.