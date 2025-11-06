6 de noviembre de 2025 - 13:11

El Coro de Guaymallén llega al teatro Independencia con un concierto aniversario

El coro de la Municipalidad de Guaymallén celebra el domingo, en el teatro Independencia, su 15 aniversario.

Captura de pantalla 2025-11-06 125945
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los amantes de la actividad coral tienen una cita para apuntar este fin de semana. Este domingo 9 de noviembre, a las 20.30, el Teatro Independencia será escenario de una noche dedicada a Guaymallén Coral.

Leé además

un viernes y doble cita con charly garcia: dos shows para celebrar su musica en mendoza

Un viernes y doble cita con Charly García: dos shows para celebrar su música en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
Bizarrap y Daddy Yankee lanzaron un reggaetón.

Bizarrap lanzó su "Music Session" junto a Daddy Yankee, a puro reggaetón

Por Redacción Espectáculos

El coro de la Municipalidad de Guaymallén, dirigido por el músico Javier Rodríguez, celebrará sus 15 años de trayectoria con un espectáculo que recorrerá distintos géneros y etapas de su historia.

El concierto, que tendrá lugar en la sala mayor de los mendocinos (Chile 1184, Ciudad), promete ser una verdadera fiesta para los amantes del canto coral. Las entradas generales tienen un valor de $5.000 y ya están disponibles en la boletería del teatro y Entradaweb.com.ar.

Cómo será el concierto

Durante el espectáculo, el organismo interpretará un repertorio diverso que incluirá arreglos corales de música popular argentina, tango, folk y rock nacional, abarcando así un amplio abanico de estilos que reflejan el espíritu plural y la versatilidad de Guaymallén Coral.

image

La velada contará además con la participación de destacados artistas invitados, tanto cantantes como instrumentistas, muchos de ellos exintegrantes del coro o colaboradores cercanos. Entre ellos se encuentran Andrés Iacopini, Lucho Aberastain, Javier Calvin (vocalista de Ella También), Pablo Quiroga en percusión, Federico Lenarduzzi en guitarras, Gisela Drago en flauta, Marcelo Muñoz y Agustín Porcel de Banda de los Sueños, Leonardo Pittella en piano, Nicolás Diez en piano y el propio Javier Rodríguez, quien además de dirigir estará a cargo del charango, la guitarra y la voz.

Este encuentro coral no solo será un repaso musical por los quince años de trabajo, sino también una oportunidad para celebrar la comunidad artística que se ha formado en torno a Guaymallén Coral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cine, musica y mucho mas durante el fin de semana en maipu

Cine, música y mucho más durante el fin de semana en Maipú

Por Redacción
piano y voz: un concierto imperdible con katja steinhauser y el mendocino diego flores

Piano y voz: un concierto imperdible con Katja Steinhäuser y el mendocino Diego Flores

Por Redacción Espectáculos
asi fue el euforico festejo de pamela david en desayuno americano tras el triunfo de independiente rivadavia

Así fue el eufórico festejo de Pamela David en Desayuno Americano tras el triunfo de Independiente Rivadavia

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix sobre el imperio de droga.

La serie neerlandesa sobre el ascenso de un imperio de la droga disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos