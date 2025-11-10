10 de noviembre de 2025 - 20:32

Golf Club Andino: Carlos Riveros, dueño del certamen Joyería Le Cadran en un fin de semana inolvidable

GOLF CLUB ANDINO. El Parque se vistió de fiesta para una jornada que tuvo como ganadores a Riveros, Felipe López, Luis Corti, Pilar Puldain y Perla Agüero.

GOLF CLUB ANDINO. en la principal categoría de caballeros, sobresalió el primer puesto logrado por Carlos Riveros, quien triunfó con un score neto de 69 golpes (1 bajo par).&nbsp;

Muy buena cantidad de golfistas se dieron cita ante la convocatoria de la entidad señera del golfde nuestra provincia, quienes disfrutaron de una espléndida jornada, además, de una cancha presentada en excelentes condiciones.

Felipe Nadal
GOLF CLUB ANDINO. En segunda categor&iacute;a de caballeros, el primer puesto qued&oacute; en manos de Felipe L&oacute;pez Nadal, luego de la aplicaci&oacute;n del desempate autom&aacute;tico (menor h&aacute;ndicap).&nbsp;

De esta manera, los protagonistas lograron desplegar lo mejor de cada uno, donde los scores, especialmente de los ganadores, reflejaron su buen juego para lograr sus objetivos.

En segunda categoría de caballeros, el primer puesto quedó en manos de Felipe López Nadal, luego de la aplicación del desempate automático (menor hándicap), quedando en el segunda puesto Gustavo Rodríguez. Ambos jugadores presentaron scores de 69 golpes netos (1 bajo par).

Luis Pedro Corti fue el dueño del primer puesto entre los caballeros senior (mayores de 55 años de edad), donde su triunfo se determinó con su score final de 66 golpes netos (4 bajo par); mientras que el segundo puesto fue de Aníbal Villegas, que totalizó 68 netos (2 bajo par).

Por el lado de las damas, Pilar Puldain finalizó en el primer puesto, tras presentar un acumulado de 73 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Sofía Calad, que utilizó 74 golpes para su jornada.

Finalmente, entre las damas senior (jugadoras mayores de 50 años de edad), la ganadora fue una abonada a los triunfo, como lo fue Perla Agüero, quien totalizó 69 netos para su ronda; siendo escoltada por Zulema Fernández, con un neto de 70 golpes.

Todos los resultados del certamen Joyeria Le Cadran

Caballeros +5 a 19: 1) Carlos Riveros, 69; 2) Luis Rovello, 72.

Caballeros 19.1 a 54: 1) Felipe López Nadal, 69; 2) Gustavo Rodríguez, 69.

Caballeros senior: 1) Luis Pedro Corti, 66; 2) Aníbal Villegas, 68.

Damas +5 a 54: 1) Pilar Puldain, 73; 2) Sofía Calad, 74.

Damas senior: 1) Perla Agüero, 69; 2) Zulema Fernández, 70.

