17 de noviembre de 2025 - 16:25

Golf Club Andino: Cristina Cañada y Carlos Riveros, los campeones 2025

GOLF CLUB ANDINO. Además ganaron, Eliana Roscio, Jerónimo Gil Di Paola, Roberto Reta, Armando Ovando, Carlos Calad. Conocé todos los campeones.

GOLF CLUB ANDINO. Carlos Riveros superó las distintas etapas, hasta llegar a la final junto a Ariel Bevegno, quienes protagonizaron un muy buen match.

Gentileza: GOLF CLUB ANDINO.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

GOLF CLUB ANDINO. en la principal categoría de caballeros, sobresalió el primer puesto logrado por Carlos Riveros, quien triunfó con un score neto de 69 golpes (1 bajo par). 

Cabe destacar que este campeonato, el más esperado por los jugadores de la institución, tiene su etapa clasificatoria, la cual se disputa a 18 hoyos, en la modalidad de medal play gross, donde los mejores ocho scores, de cada una de las siete categorías participantes pasan a la instancia siguiente, donde se enfrentan en encuentros eliminatorios, a 18 hoyos, mientras que el match final de caballeros, en primera, fue a 36 hoyos.

Superada la ronda clasificatoria, se pusieron en marcha los encuentros eliminatorios, donde el más tarde ganador de la presente edición, Carlos Riveros, fue el ganador nuevamente, luego de superar las distintas etapas, hasta llegar a la final junto a Ariel Bevegno, quienes protagonizaron un muy buen match.

Y en esta final sobresalió toda la capacidad y calidad de juego por parte de Cañada, quien no se dejó sorprender por el gran juego de Ruiz Guiñazú, y terminar festejando un nuevo título al imponerse por un claro 5/3.

En segunda de caballeros, el campeón fue Jerónimo Gil Di Paola, quien se impuso con bastante autoridad, hasta llegar a la final, donde superó a Rodolfo Sánchez, por 4/3, en buen match.

Roberto Reta superó una semifinal muy reñida ante Gustavo Lozano, mientras que en la final eliminó a Hernán Piva por un claro 5/4.

En senior, Carlos Calad debió apelar a toda su estrategia para superar todas las instancias, hasla la final misma, donde se impuso frente a Manuel Campoy, por 3/2.

Entre las damas senior, el título quedó en manos de Eliana Roscio, quien eliminó en semis a Norma Ciccarelli, en hoyo desempate; mientras que en la final se impuso con un juego muy regular frente a Carolina Cánepa, por 3/1.

Finalmente entre los caballeros super senior, el nuevo campeón es Armando Ovando, quien superó en semis a Alberto Waisman, mientras que en la final, mucho debió luchar ante Ricardo Dapas, a quien logró doblegar en hoyo de desempate, en un muy disputada final.

Tdoso los resultados en el Golf Club Andino

Primera Caballeros: Carlos Riveros le ganó a Sebastián Zuñiga por 6/4; a Walter De Pellegrín, 10/9 y a Ariel Bevegno, 7/6.

Segunda Caballeros: Jerónimo Gil Di Paola superó a Juan Riquelme por 8/7; a Felipe López Nadal, 8/7 y a Rodolfo Sánchez, 4/3.

Tercera Caballeros: Roberto Reta venció a Gustavo Lozano en Hoyo 19 y a Hernán Piva por 5/4.

Senior Caballeros: Carlos Calad derrotó a Eduardo Aparicio por 3/2 y a Manuel Campoy, 3/2.

Super Senior Caballeros: Armando Ovando superó a Alberto Waisman por 4/3 y a Ricardo Dapas en el Hoyo 19.

Primera Damas: Cristina Cañada le ganó a Verónica Vittori por 8/6 y a Corina Ruiz Guiñazú por 5/3.

Senior Damas: Eliana Roscio superó a Norma Ciccarelli en el Hoyo 19 y a Carolina Cánepa por 3/1.

