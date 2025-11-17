Golf Club Andino: Cristina Cañada y Carlos Riveros, los campeones 2025

Mundial 2026: La denuncia de magia negra que detonó un escándalo deportivo

Golf Club Andino: Carlos Riveros, dueño del certamen Joyería Le Cadran en un fin de semana inolvidable

Cabe destacar que este campeonato, el más esperado por los jugadores de la institución, tiene su etapa clasificatoria, la cual se disputa a 18 hoyos, en la modalidad de medal play gross, donde los mejores ocho scores, de cada una de las siete categorías participantes pasan a la instancia siguiente, donde se enfrentan en encuentros eliminatorios, a 18 hoyos, mientras que el match final de caballeros, en primera, fue a 36 hoyos.

Superada la ronda clasificatoria, se pusieron en marcha los encuentros eliminatorios, donde el más tarde ganador de la presente edición, Carlos Riveros, fue el ganador nuevamente, luego de superar las distintas etapas, hasta llegar a la final junto a Ariel Bevegno, quienes protagonizaron un muy buen match.

El inicio de los primeros 18 hoyos tuvo un desarrollo muy parejo, pero promediando el juego, Riveros, con un accionar muy efectivo comenzó a prevalecer, hasta llegar al final del encuentro con ventajas de siete hoyos para quedarse con un merecido triunfo.

Otro tanto sucedió en la final de primera de damas, donde la campeona, Cristina Cañada, se enfrentó a Corina Ruiz Guiñazú, donde también se presenció un excelente encuentro.

Y en esta final sobresalió toda la capacidad y calidad de juego por parte de Cañada, quien no se dejó sorprender por el gran juego de Ruiz Guiñazú, y terminar festejando un nuevo título al imponerse por un claro 5/3.

En segunda de caballeros, el campeón fue Jerónimo Gil Di Paola, quien se impuso con bastante autoridad, hasta llegar a la final, donde superó a Rodolfo Sánchez, por 4/3, en buen match.

Roberto Reta superó una semifinal muy reñida ante Gustavo Lozano, mientras que en la final eliminó a Hernán Piva por un claro 5/4.

En senior, Carlos Calad debió apelar a toda su estrategia para superar todas las instancias, hasla la final misma, donde se impuso frente a Manuel Campoy, por 3/2.

Entre las damas senior, el título quedó en manos de Eliana Roscio, quien eliminó en semis a Norma Ciccarelli, en hoyo desempate; mientras que en la final se impuso con un juego muy regular frente a Carolina Cánepa, por 3/1.

Finalmente entre los caballeros super senior, el nuevo campeón es Armando Ovando, quien superó en semis a Alberto Waisman, mientras que en la final, mucho debió luchar ante Ricardo Dapas, a quien logró doblegar en hoyo de desempate, en un muy disputada final.

Tdoso los resultados en el Golf Club Andino

Primera Caballeros: Carlos Riveros le ganó a Sebastián Zuñiga por 6/4; a Walter De Pellegrín, 10/9 y a Ariel Bevegno, 7/6.

Segunda Caballeros: Jerónimo Gil Di Paola superó a Juan Riquelme por 8/7; a Felipe López Nadal, 8/7 y a Rodolfo Sánchez, 4/3.

Tercera Caballeros: Roberto Reta venció a Gustavo Lozano en Hoyo 19 y a Hernán Piva por 5/4.

Senior Caballeros: Carlos Calad derrotó a Eduardo Aparicio por 3/2 y a Manuel Campoy, 3/2.

Super Senior Caballeros: Armando Ovando superó a Alberto Waisman por 4/3 y a Ricardo Dapas en el Hoyo 19.

Primera Damas: Cristina Cañada le ganó a Verónica Vittori por 8/6 y a Corina Ruiz Guiñazú por 5/3.

Senior Damas: Eliana Roscio superó a Norma Ciccarelli en el Hoyo 19 y a Carolina Cánepa por 3/1.