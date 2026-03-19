Independiente Rivadavia integrará el Grupo C en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia finalmente conoce a sus rivales en la Copa Libertadores tras el sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay. Allí, además de la Lepra, los demás equipos argentinos que participarán en la edición 2026 también quedaron definidos con sus respectivos grupos.

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La Lepra, que disputará por primera vez en su historia el torneo de clubes más importante de Sudamérica, accedió tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, logrando así una clasificación histórica. En la competencia integrará el Grupo C , junto a Fluminense de Brasil, Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela .

GRUPO A : Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: LIga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

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Representación argentina en la Libertadores 2026

Los equipos argentinos que participarán de la Libertadores 2026 son Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

Tanto la Lepra como el Calamar afrontarán su debut en la competencia, por lo que integrarán el Bombo 4, lo que anticipa cruces exigentes desde el inicio y, además integran Universidad Central de Venezuela y Mirassol de Brasil.

Alejo Osella / Independiente Rivadavia - Sarmiento de Junín Independiente Rivadavia es el actual líder de la zona A de la Liga Profesional. Ramiro Gómez

El presente del equipo de Berti

Con este panorama, en el camino de Independiente Rivadavia podrían aparecer rivales de peso. Sin embargo, el equipo dirigido por Alfredo Berti ha mostrado a lo largo de la temporada un nivel sólido y una identidad de juego clara, con objetivos ambiciosos de cara a 2026.

Además, es uno de los líderes de la Zona A del torneo Apertura de la Liga Profesional, con 20 puntos, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato gracias a su regularidad, actitud y jerarquía.

La Lepra aguarda así otro capítulo trascendental en la historia del fútbol mendocino, con la ilusión de estar a la altura del desafío continental.