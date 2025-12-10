Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

El sorteo de la Copa Argentina 2026 dejó gestos de reconocimiento, mensajes políticos y un fuerte énfasis en el federalismo, con Independiente Rivadavia como protagonista del día.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, abrió el sorteo de la Copa Argentina 2026 -cuyo último campeón fue Independiente Rivadavia- con un mensaje centrado en la diversidad del certamen. Agradeció la posibilidad de realizar el evento en el predio Lionel Andrés Messi, al considerar que se trata de “la Copa más federal, que más alegría da”.

Tapia sostuvo que “el federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad”, en alusión a la estructura que permite la participación de clubes de todas las categorías del país. Durante su intervención también aprovechó para felicitar a Lanús por la reciente Supercopa, además de destacar el trabajo de árbitros, planteles y equipos involucrados en la competencia.

El nuevo trofeo de la Copa Argentina, que levantó Patronato en 2022. (Prensa Copa Argentina) El nuevo trofeo de la Copa Argentina, que levantó Patronato en 2022. (Prensa Copa Argentina) Al referirse a la competitividad del torneo, el presidente de la AFA subrayó el espíritu igualitario de la Copa Argentina, al expresar que “es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”.

Reconocimiento histórico para Independiente Rivadavia El presidente de Torneos, Gustavo Isaack, tomó la palabra para reconocer al último campeón del fútbol argentino: “Quiero felicitar al nuevo campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, que hizo historia en convertirse en el primer club mendocino de Primera División en ganar un título oficial de AFA”, afirmó.

Isaack también resaltó el carácter impredecible y amplio del certamen: “No es casualidad que los últimos tres campeones, han sido de distintas provincias, cuatro provincias diferentes. Tampoco es casual que las últimas siete ediciones fueron ganadas por equipos distintos y cinco de ellos por primera vez”.