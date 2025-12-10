10 de diciembre de 2025 - 14:25

Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

El sorteo de la Copa Argentina 2026 dejó gestos de reconocimiento, mensajes políticos y un fuerte énfasis en el federalismo, con Independiente Rivadavia como protagonista del día.

Por Cristian Reta

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, abrió el sorteo de la Copa Argentina 2026 -cuyo último campeón fue Independiente Rivadavia- con un mensaje centrado en la diversidad del certamen. Agradeció la posibilidad de realizar el evento en el predio Lionel Andrés Messi, al considerar que se trata de “la Copa más federal, que más alegría da”.

Tapia sostuvo que el federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad”, en alusión a la estructura que permite la participación de clubes de todas las categorías del país. Durante su intervención también aprovechó para felicitar a Lanús por la reciente Supercopa, además de destacar el trabajo de árbitros, planteles y equipos involucrados en la competencia.

Al referirse a la competitividad del torneo, el presidente de la AFA subrayó el espíritu igualitario de la Copa Argentina, al expresar que “es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”.

Reconocimiento histórico para Independiente Rivadavia

El presidente de Torneos, Gustavo Isaack, tomó la palabra para reconocer al último campeón del fútbol argentino: “Quiero felicitar al nuevo campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, que hizo historia en convertirse en el primer club mendocino de Primera División en ganar un título oficial de AFA”, afirmó.

Isaack también resaltó el carácter impredecible y amplio del certamen: “No es casualidad que los últimos tres campeones, han sido de distintas provincias, cuatro provincias diferentes. Tampoco es casual que las últimas siete ediciones fueron ganadas por equipos distintos y cinco de ellos por primera vez”.

La referencia reforzó la identidad del torneo como un espacio donde conviven clubes grandes, medianos y emergentes, con presencia activa de ligas y provincias tradicionalmente relegadas en el mapa futbolístico nacional.

Lo cierto es que el sorteo volvió a poner en escena el valor institucional y simbólico de una competencia que atraviesa el país de punta a punta, con cruces que suelen enfrentar a equipos de la élite con representantes del ascenso y el interior profundo. En cuanto a Mendoza, cuatro serán los equipos que participarán de la fase final del certamen federal: Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

  1. Boca vs Gimnasia de Chivilcoy
  2. River vs Ciudad de Bolivar
  3. Independiente vs Atenas de Río Cuarto
  4. Racing vs San Martín de Formosa
  5. San Lorenzo vs Deportivo Rincón
  6. Huracán vs Olimpo
  7. Platense vs Argentino de Monte Maiz
  8. Argentinos Juniors vs Midland
  9. Banfield vs Real Pilar
  10. Lanús vs Sarmiento La Banda
  11. Talleres (C) vs Argentino de Merlo
  12. Belgrano (C) vs Atlético de Rafaela
  13. Vélez vs Deportivo Armenio
  14. Tigre vs Claypole
  15. Estudiantes (LP) vs Ituzaingó
  16. Gimnasia (LP) vs Camioneros
  17. Newell´s vs Acassuso
  18. Rosario Central vs Sportivo Belgrano
  19. Independiente Rivadavia vs Estudiantes
  20. Gimnasia (M) vs Gimnasia y Tiro de Salta
  21. Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  22. Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
  23. Instituto vs Atlanta
  24. Estudiantes Río Cuarto vs San Martín de Tucumán
  25. Godoy Cruz vs Deportivo Morón
  26. San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn
  27. Unión de Santa Fe vs Agropecuario
  28. Defensa y Justicia vs Chaco For Ever
  29. Sarmiento vs Tristán Suárez
  30. Aldosivi vs San Miguel
  31. Barracas Central vs Temperley
  32. Riestra vs Deportivo Maipu

Palmarés de la Copa Argentina

  • Boca: 4
  • River: 3
  • Rosario Central: 1
  • Central Córdoba (SdE): 1
  • Arsenal: 1
  • Estudiantes (LP): 1
  • Huracán: 1
  • Independiente Rivadavia: 1
  • Patronato: 1
