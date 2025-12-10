Con reconocimiento a Independiente Rivadavia, se sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, abrió el sorteo de laCopa Argentina 2026 -cuyo último campeón fue Independiente Rivadavia- con un mensaje centrado en la diversidad del certamen. Agradeció la posibilidad de realizar el evento en el predio Lionel Andrés Messi, al considerar que se trata de “la Copa más federal, que más alegría da”.
Tapia sostuvo que “el federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad”, en alusión a la estructura que permite la participación de clubes de todas las categorías del país. Durante su intervención también aprovechó para felicitar a Lanús por la reciente Supercopa, además de destacar el trabajo de árbitros, planteles y equipos involucrados en la competencia.
Reconocimiento histórico para Independiente Rivadavia
El presidente de Torneos, Gustavo Isaack, tomó la palabra para reconocer al último campeón del fútbol argentino: “Quiero felicitar al nuevo campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, que hizo historia en convertirse en el primer club mendocino de Primera División en ganar un título oficial de AFA”, afirmó.
Isaack también resaltó el carácter impredecible y amplio del certamen: “No es casualidad que los últimos tres campeones, han sido de distintas provincias, cuatro provincias diferentes. Tampoco es casual que las últimas siete ediciones fueron ganadas por equipos distintos y cinco de ellos por primera vez”.
La referencia reforzó la identidad del torneo como un espacio donde conviven clubes grandes, medianos y emergentes, con presencia activa de ligas y provincias tradicionalmente relegadas en el mapa futbolístico nacional.
Lo cierto es que el sorteo volvió a poner en escena el valor institucional y simbólico de una competencia que atraviesa el país de punta a punta, con cruces que suelen enfrentar a equipos de la élite con representantes del ascenso y el interior profundo. En cuanto a Mendoza, cuatro serán los equipos que participarán de la fase final del certamen federal: Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.
Todos los cruces de la Copa Argentina 2026
Boca vs Gimnasia de Chivilcoy
River vs Ciudad de Bolivar
Independiente vs Atenas de Río Cuarto
Racing vs San Martín de Formosa
San Lorenzo vs Deportivo Rincón
Huracán vs Olimpo
Platense vs Argentino de Monte Maiz
Argentinos Juniors vs Midland
Banfield vs Real Pilar
Lanús vs Sarmiento La Banda
Talleres (C) vs Argentino de Merlo
Belgrano (C) vs Atlético de Rafaela
Vélez vs Deportivo Armenio
Tigre vs Claypole
Estudiantes (LP) vs Ituzaingó
Gimnasia (LP) vs Camioneros
Newell´s vs Acassuso
Rosario Central vs Sportivo Belgrano
Independiente Rivadavia vs Estudiantes
Gimnasia (M) vs Gimnasia y Tiro de Salta
Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy