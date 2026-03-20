20 de marzo de 2026 - 11:41

Con dos partidos, arranca la fecha 12 del Torneo Apertura: días, horarios y por dónde seguir en vivo

La pelota vuelve a rodar en las canchas argentinas por el Torneo Apertura. Cuándo juegan Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima visita a Newells por la fecha 12 del Torneo Apertura.&nbsp;

Los Andes | Redacción Deportes
River y Boca, por su parte, tienen duelos definidos para el próximo domingo: el Xeneize volverá a La Bombonera ante Instituto, mientras que el Millonario visitará a Estudiantes de Río Cuarto.

Cronograma de la Fecha 12 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

  • 21:00 | Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports

  • 21:00 | Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP (Zona B) - ESPN Premium

Sábado 21 de marzo

  • 15:30 | Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

  • 17:45 | Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

  • 17:45 | Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports

  • 20:00 | Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium

  • 22:15 | Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Domingo 22 de marzo

  • 15:30 | Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

  • 17:45 | Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports

  • 20:00 | Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

  • 22:15 | Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium

  • 22:15 | Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports

Lunes 23 de marzo

  • 19:00 | Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba SdE (Zona A) - ESPN Premium

  • 21:15 | Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Miércoles 25 de marzo

  • 19:00 | Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

