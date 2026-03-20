Con dos partidos, arranca la fecha 12 del Torneo Apertura: días, horarios y por dónde seguir en vivo

Luego de dos días de parate, este viernes regresa el fútbol argentino con la apasionante Fecha 12 del Torneo Apertura, la cual se extenderá hasta el próximo miércoles 25 de marzo.
La pelota vuelve a rodar en las canchas argentinas por el Torneo Apertura. Cuándo juegan Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia.
Luego de dos días de parate, este viernes regresa el fútbol argentino con la apasionante Fecha 12 del Torneo Apertura, la cual se extenderá hasta el próximo miércoles 25 de marzo.
La agenda la abrirán dos duelos nocturnos que se disputarán a las 21, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que Banfield será local ante Tigre.
River y Boca, por su parte, tienen duelos definidos para el próximo domingo: el Xeneize volverá a La Bombonera ante Instituto, mientras que el Millonario visitará a Estudiantes de Río Cuarto.
El día sábado 21 de marzo, desde las 17.45 y con televisación de ESPN Premium, Gimnasia y Esgrima visitará a Newell's en Rosario.Por su parte, un día más tarde, Independiente Rivadavia se medirá en su cancha con Rosario Central desde las 22.15. TV: ESPN Premium.
Viernes 20 de marzo
21:00 | Banfield vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
21:00 | Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP (Zona B) - ESPN Premium
Sábado 21 de marzo
15:30 | Vélez vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
17:45 | Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
17:45 | Defensa y Justicia vs. Unión (Zona A) - TNT Sports
20:00 | Independiente vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
22:15 | Belgrano vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
Domingo 22 de marzo
15:30 | Sarmiento vs. Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium
17:45 | Estudiantes de Río Cuarto vs. River (Zona B) - TNT Sports
20:00 | Boca vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium
22:15 | Independiente Rivadavia vs. Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
22:15 | Argentinos vs. Platense (Interzonal) - TNT Sports
Lunes 23 de marzo
19:00 | Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba SdE (Zona A) - ESPN Premium
21:15 | Huracán vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
Miércoles 25 de marzo
19:00 | Deportivo Riestra vs. San Lorenzo (Zona A) - ESPN Premium