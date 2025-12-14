Los curiosos amistosos que prepara Boca para la pretemporada

El club podría tomar una determinación no muy común, y jugaría dos encuentros amistosos en La Bombonera durante enero.

Boca avanza en la planificación de la pretemporada 2026, y evalúa la posibilidad de disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero. La iniciativa, aún sin confirmación oficial, es impulsada por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mientras el plantel transita el período de vacaciones tras la finalización de la Liga Profesional.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el 2 de enero y, por el momento, el entrenador Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación, aunque desde el club aclararon que su continuidad como director técnico sigue bajo “evaluación”. La pretemporada se desarrollará íntegramente en el predio de Ezeiza.

Puertas adentro, la intención es sumar rodaje futbolístico antes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo debut está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. En ese marco, la idea de jugar amistosos en el estadio responde a un doble objetivo: llegar con ritmo competitivo al arranque oficial y permitir el ingreso de socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos por el sistema de filtros.

Boca analiza el plantel para el 2026: Ander Herrera El español Ander Herrera, bajo revisión para el próximo año Mientras se define la organización, la dirigencia también trabaja en el mercado de pases y en la conformación del plantel para un año que tendrá como principal desafío el regreso a la Copa Libertadores, tras dos temporadas de ausencia.

En paralelo, el futuro de algunos referentes permanece abierto, ya que Ander Herrera, de 36 años, analiza su continuidad luego de una temporada marcada por las lesiones, que lo limitaron a 17 partidos sobre 44 posibles. El mediocampista, con contrato hasta diciembre de 2026, evalúa entre volver para la pretemporada o retirarse, mientras el club espera su reincorporación.