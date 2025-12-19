19 de diciembre de 2025 - 19:54

Este fin de semana hay Beach Vóley en Tunuyán

Se disputa la tercera edición de la Copa Tunuyán de Beach Vóley que será entre sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana.

vale de uco

En el Tiro Club y en el Parque de las Vías se disputa la tercera edición de la Copa Tunuyán en la modalidad de Beach Vóley, y serán dos días a pleno donde los amantes, jugadores y seguidores de esta disciplina estarán de parabienes.

¿Cómo me inscribo al torneo?

https://docs.google.com/forms/d/1dHdpHHzXWw2nZDABaTxdZQIDeEymd0jYNOx_OxfZVHs/edit

Más información al +5492622562785 Ramiro

