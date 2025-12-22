Ricardo Centurión finalizó su contrato en Bolivia y piensa en la vuelta al fútbol argentino

Ricardo Centurión se despidió de Oriente Petrolero y hay varios equipos con la mira puesta en el jugador.

Ricardo Centurión se fue de Bolivia y busca la vuelta al fútbol argentino.

Luego de su paso por Oriente Petrolero, Ricardo Centurión se despidió de sus compañeros y tiene en mente volver a vestir la camiseta de algún club de la Liga Profesional. El mediocampista ofensivo que vivió su primera experiencia en Bolivia, regresará al país después de estar tan solo 8 meses en el conjunto boliviano.

“Agradecido con el hincha. Va a haber más sufrimiento que éxito en la vida, pero logren el éxito, lo van a disfrutar muchísimo. No quiero llorar, pero los llevó acá“, expresó "Riki" en sus últimas palabras como futbolista del conjunto de Santa Cruz de la Sierra.

image Centu todavía no definió su futuro y, según Bolavip, está en el radar de varios clubes, pero la idea principal del jugador de 32 años es regresar al fútbol argentino. "Riki" tiene por delante varias semanas para escuchar propuestas concretas de equipos de la Liga Profesional.

Recordemos que Ricardo Centurión ya supo vestir las camisetas de Racing, Boca, San Lorenzo, Vélez y Barracas Central a nivel local. No obstante, lo más probable es que la vuelta a sus tierras termine siendo para representar a otra institución.

image Los números de Ricardo Centurión en Oriente Petrolero Ricardo Centurión se fue de Oriente Petrolero con 31 partidos disputados, siendo el cuarto equipo que más representó a lo largo de su carrera, dejó un saldo de 9 goles y 4 asistencias en un total de 1.712 minutos en cancha. Además, recibió 9 tarjetas amarillas y 2 rojas.