19 de diciembre de 2025 - 16:56

Gimnasia y Esgrima presentó su flamante refuerzo para la Liga Profesional

El Mensana abrochó la llegada de un lateral de Instituto, pensando en su regreso a la máxima divisional del país.

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Sobre la recta final del año, Gimnasia y Esgrima llegó a buen puerto respecto a la contratación de un nuevo refuerzo para el plantel que disputará la Liga Profesional en el 2026. Se trata de un defensor que proviene de Córdoba.

El nuevo nombre Blanquinegro es Juan José Franco, lateral derecho paraguayo que disputó la última temporada con la camiseta de Instituto de Córdoba. El defensor tiene 33 años, nació en Asunción y cuenta con una interesante trayectoria que lo llevó por Cerro Porteño, Guaraní, Rubio Ñú, y Nacional en su país de origen.

Tras una vasta carrera en Paraguay, recaló en la Gloria para la disputa de la temporada 2023/24 de la Primera División de Argentina. Allí, al cabo de dos campañas completas, firmó 76 partidos disputados, con 2 goles (Huracán y Talleres) y 1 asistencia (Lanús). Este año dijo presente en 25 oportunidades, 17 en el Apertura y otras 8 en el Clausura.

Según informó el propio Gimnasia a través de sus redes sociales, Franco firmó su contrato con el club por el espacio de un año, por lo que estará vinculado al Lobo durante toda la primera temporada en la Liga Profesional.

Se trata del segundo refuerzo del Pituco, tras abrochar al también lateral derecho Luciano Paredes, que disputó la Primera Nacional con la camiseta del Deportivo Maipú. La noticia quedó confirmada por el propio equipo de prensa Botellero, que informó la renovación del contrato del defensor, y su salida a préstamo al Mensana. "Luciano Paredes, tras permanecer 3 años en el Club, extendió su vínculo hasta 2028. El futbolista saldrá a préstamo con opción de compra a Gimnasia y Esgrima (Mendoza) ¡Éxitos, Tractor!", contaron hace algunas semanas.

Ariel Broggi sigue confirmando nombres pensando en el debut en el Torneo Apertura, y en las últimas horas recibió la confirmación de la continuidad de dos jugadores claves para el plantel: Fermín Antonini y Nahuel Barboza.

Ambos futbolistas, integrantes del equipo campeón en cancha de Platense ante Deportivo Madryn, extendieron sus vínculos con la institución hasta diciembre de 2026.

