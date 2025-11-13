13 de noviembre de 2025 - 20:07

Cristiano Ronaldo expulsado y Portugal se complica en las Eliminatorias

El capitán portugués recibió tarjeta roja tras un codazo a Dara O’Shea en la derrota de Portugal ante Irlanda en Dublín. CR7 se perderá el último partido frente a Armenia, y su equipo está obligado a ganar para asegurar la clasificación al Mundial 2026.

El capitán luso perdió el control y vio la "roja" a los 15 minutos del segundo tiempo. A lo largo de los 60' tuvo un duelo personal con el público local y algunos de sus rivales. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Portugal sufrió un duro traspié en Dublín, donde perdió 2 a 0 frente a la República de Irlanda en la novena fecha de las Eliminatorias europeas rumbo a Estados Unidos 2026. La derrota se vio marcada por la expulsión de Cristiano Ronaldo, quien vio la roja tras un codazo sobre Dara O’Shea, luego de que el VAR modificara la amonestación inicial.

El partido, disputado en el Aviva Stadium, se desarrolló en un clima hostil para los lusos, con la afición local mostrando desde el inicio su firme oposición. Irlanda, ya sin chances de clasificar, abrió el marcador a los 17 minutos por intermedio de Troy Parrott, que repitió antes del descanso, dejando a Portugal obligado a una victoria en la última jornada para asegurar la clasificación directa. Hungría, por su parte, venció 1-0 a Armenia y se acercó peligrosamente a solo dos puntos de los portugueses.

La acción que cambió el curso del encuentro ocurrió a los 58 minutos, cuando Ronaldo, en un forcejeo dentro del área, conectó un codazo sobre el defensor irlandés. El árbitro Glenn Nyberg mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, la transformó en roja. El delantero luso reaccionó con gestos de incredulidad y aplausos irónicos hacia la tribuna, lo que desató aún más los abucheos del público local.

La expulsión no solo dejó a Portugal con 10 jugadores durante gran parte del partido, sino que también implica que Cristiano no podrá disputar la última fecha frente a Armenia, encuentro clave para sellar el pase al Mundial. Este hecho marca la primera tarjeta roja de Ronaldo con la selección portuguesa, un episodio que agrega dramatismo a la definición del grupo F.

image
Eliminatorias europeas 2026. Irlanda vs Portugal.

Eliminatorias europeas 2026. Irlanda vs Portugal.

A pesar del traspié, Portugal sigue liderando la tabla con 10 puntos, seguido de Hungría con 8 e Irlanda con 7, dejando abierta la lucha por la clasificación directa hasta el cierre de la fase de grupos. La última jornada promete ser decisiva y cargada de tensión para los dirigidos por Roberto Martínez.

