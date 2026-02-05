El mejor del mundo: el reconocimiento de la Ligue 1 y la UEFA al Colo Barco

Valentín Barco atraviesa un presente arrollador en el Racing de Estrasburgo, al punto de ser señalado por la Ligue 1 como el mejor mediocampista actual. Con el mercado de pases acechando y el Mundial 2026 en el horizonte, su rendimiento en los próximos meses definirá su salto definitivo a un gigante de la UEFA.

El crecimiento del futbolista en el fútbol europeo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad estadística. Con 1988 minutos en cancha, el joven surgido de las inferiores de Boca Juniors se consolidó como el tercer futbolista con más actividad en el Racing de Estrasburgo. Su influencia es tal que solo una sanción por acumulación de amarillas le impidió estar presente en el reciente duelo contra el PSG.

Este nivel de regularidad en una de las ligas más físicas del mundo generó una consecuencia inmediata en las redes sociales oficiales del fútbol europeo. Ante una consulta de la cuenta de la UEFA Champions League sobre quién es el mejor centrocampista del mundo, la Ligue 1 no dudó en responder con una imagen del argentino y la leyenda "Made in Boca".

El rendimiento del "Colo" no solo despierta elogios mediáticos , sino que activó los radares de las secretarías técnicas más poderosas del continente. Actualmente, tanto el Chelsea como el Bayern Munich planean competir por el fichaje del mediocampista a mitad de año.

Para el jugador, este interés representa la oportunidad de dar el salto a un equipo con aspiraciones directas a la Champions League . Su capacidad para ocupar múltiples posiciones en el campo y su formación "Xeneize" son los activos que lo ponen en una posición de privilegio para negociar un contrato millonario en el próximo mercado de pases.

El camino al Mundial 2026 y la Finalissima contra España

Para el hincha argentino, la consecuencia más emocionante es suposible lugar en la Selección de Lionel Scaloni. El cuerpo técnico nacional evalúa incorporarlo a la lista definitiva de 26 integrantes para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los meses de febrero y marzo serán determinantes para su futuro con la Albiceleste. Barco pelea por un lugar en la convocatoria de los próximos encuentros clave: el amistoso contra Qatar y, fundamentalmente, la Finalissima ante España en el Estadio Icónico de Lusail.

El desafío en la Copa de Francia y su nuevo socio argentino

Mientras se define su futuro internacional, el presente en el Racing de Estrasburgo le exige resultados inmediatos. Bajo las órdenes de Gary O’Neil, el equipo se juega el pase a los cuartos de final de la Copa de Francia enfrentando al Mónaco este jueves. Tras la eliminación del PSG, este torneo es el principal es el objetivo principal para el club.

Un dato no menor para su adaptación es la reciente llegada de otro exBoca al equipo: Anselmino, quien fue presentado en el Estrasburgo y será su compañero de cara a la segunda mitad de la temporada. Juntos buscarán mantener el ritmo que los lleve al debut mundialista contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.