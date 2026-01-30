Todo listo para los playoffs de la Champions League: cómo será, cuándo y qué cruces quedaron definidos

La Champions League 2025/26 entra en una etapa decisiva con la ceremonia que definió los cruces de los playoffs de eliminación directa, una fase previa a los octavos de final que enfrenta a los equipos ubicados entre la 9ª y la 24ª posición de la liga de la fase regular.

El sorteo se llevó a cabo el viernes 30 de enero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza , y se pudo seguir en vivo a través de la web oficial de la UEFA y por las señales deportivas que transmitieron el evento.

En el nuevo formato de la competición, los clubes mejor posicionados en la fase de liga (del 9º al 16º lugar ) quedaron como cabezas de serie , lo que les permite jugar el partido de vuelta en casa , mientras que los equipos del 17º al 24º ocuparon el otro bombo y abrirán las llaves como locales.

A partir de ese sorteo quedaron definidos enfrentamientos atractivos entre grandes y sorpresas europeas, el Real Madrid volverá a cruzarse con Benfica, PSG se medirá con Mónaco, y otros emparejamientos destacados incluyen a Borussia Dortmund contra Atalanta y Galatasaray frente a Juventus.

Las series se disputarán a doble partido, con las idas programadas para el 17 y 18 de febrero y las vuelta entre el 24 y 25 de febrero. Los ocho clubes que se impongan se unirán a los ocho equipos ya clasificados directamente para los octavos de final.

Además de la importancia deportiva y económica de esta fase, el sorteo marcó el inicio de un tramo del calendario europeo que definirá gran parte del mapa de la temporada, ya que los emparejamientos no solo determinan rivales, sino también posibles cruces futuros.

image

Quiénes son los equipos que clasificaron directamente a octavos

Entre los ocho equipos que ya aseguraron su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League 2025/26 se destacan varios pesos pesados del fútbol europeo. Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City terminaron la fase de liga entre los ocho mejores y evitarán la ronda de playoff.

Esta nómina reúne a clubes con historia y aspiraciones altas en el torneo, incluyendo a varios representantes de la Premier League e importantes protagonistas de LaLiga, la Bundesliga y la liga portuguesa. Su clasificación directa al último tramo del certamen les permite planificar con más calma el calendario y enfocar esfuerzos en dar pelea por el título continental.