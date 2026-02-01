Crece la preocupación en AFA y clubes del ascenso por la televisación del fútbol

Los dirigentes se preocupan por el inicio del calendario oficial:
En diálogo con Radio Splendid, el comunicador habló de la sensación que se repite en todos los directivos de las instituciones de la Primera Nacional, que temen un nuevo aplazo en el comienzo. "Hay mucha ansiedad por la información, porque no la hay justamente, y allí surge el trascendido. Hay preocupación de los dirigentes, porque tienen que viajar el viernes 13", comenzó explicando.
Luego, descartó que se vaya a correr una semana más la disputa de la fecha 1 de la categoría, apoyándose en la publicación oficial del reglamento que ocurrió esta semana. "Yo creo que es un hecho, hasta estas horas era duda porque ya se había atrasado del 7 al 14, y estaba instalado que el campeonato se volvía a atrasar, porque la licitación que vencía el lunes se pasó al miércoles y la AFA no informó quién se presentó. El boletín oficial habla directamente del reglamento del campeonato, del inicio del torneo que será el 14… Ya no hay marcha atrás, porque ya fue publicado", lanzó.
Quién transmitirá la Primera Nacional, la gran incógnita:
Sin embargo, hay un detalle no menor que todavía no tiene claridad: la empresa que se quedará con los derechos de TV de la Primera Nacional,B Metropolitana, y el Torneo Federal A. Ante la pregunta acerca de una resolución rápida, Cacioli tiró: "Por la duda esperá sentado, y si querés acostado. Hay muy poca información, esto lo manejan dos o tres personas: Tapia, Toviggino y alguien más. No digo que esté mal, más allá de que esto nos afecte a nosotros. Yo siempre digo, el problema no somos nosotros, es la gente".
A continuación, el periodista corrigió su propia versión que hablaba de una oferta de Canal 9 de Buenos Aires. "Yo tenía una muy buena información de alguien que Canal 9, Argentina 12 (lo que era el canal de noticias IP), iba a televisar junto a AFA Play. A partir de investigaciones, creo que eso es una bomba de humo. Me desmiento a mí mismo, porque esto es muy dinámico", se defendió.
Luego, expresó su sensación respecto a cómo será la transmisión durante la primera fecha de la segunda categoría del fútbol argentino. "Yo creo que el campeonato arranca el 13, y si ustedes me preguntan, arrancaría con transmisión de algunos partidos, no de todos. El resto, por sentido común, irían por AFA Play, que es lo único seguro que puede garantizar la AFA", opinó.
Para cerrar, también puso en duda la chance de que la confirmación se de en el comienzo de esta semana, a pesar de varias versiones que indican eso. "Alguien me dijo ´entre el lunes y el martes tendremos novedades´. Yo calmaría la ansiedad porque no lo veo", culminó sin miramientos.