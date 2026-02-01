Crece la preocupación en AFA y clubes del ascenso por la televisación del fútbol

El fútbol argentino aguarda una resolución sobre la transmisión de la Primera Nacional, B Metropolitana y Torneo Federal A.

A dos semanas del inicio de la Primera Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa trabajando para encontrar una empresa que se haga cargo de la televisación de la categoría, y de otras competencias del ascenso como el Torneo Federal A.

Los días continúan transcurriendo y la transmisión de los diversos torneos del fútbol argentino sigue sin confirmarse, con todos los inconvenientes que esto les genera a dirigentes, hinchas, y protagonistas. En las últimas horas, el que dio detalles al respecto fue el periodista especializado en ascenso Daniel Cacioli.

Los dirigentes se preocupan por el inicio del calendario oficial: La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en la licitación de la transmisión del ascenso NA (archivo) En diálogo con Radio Splendid, el comunicador habló de la sensación que se repite en todos los directivos de las instituciones de la Primera Nacional, que temen un nuevo aplazo en el comienzo. "Hay mucha ansiedad por la información, porque no la hay justamente, y allí surge el trascendido. Hay preocupación de los dirigentes, porque tienen que viajar el viernes 13", comenzó explicando.

Luego, descartó que se vaya a correr una semana más la disputa de la fecha 1 de la categoría, apoyándose en la publicación oficial del reglamento que ocurrió esta semana. "Yo creo que es un hecho, hasta estas horas era duda porque ya se había atrasado del 7 al 14, y estaba instalado que el campeonato se volvía a atrasar, porque la licitación que vencía el lunes se pasó al miércoles y la AFA no informó quién se presentó. El boletín oficial habla directamente del reglamento del campeonato, del inicio del torneo que será el 14… Ya no hay marcha atrás, porque ya fue publicado", lanzó.

Quién transmitirá la Primera Nacional, la gran incógnita: Deportivo Maipú iguala sin goles ante All Boys Deportivo Maipú participará de la Primera Nacional, que espera por la TV Los Andes Sin embargo, hay un detalle no menor que todavía no tiene claridad: la empresa que se quedará con los derechos de TV de la Primera Nacional,B Metropolitana, y el Torneo Federal A. Ante la pregunta acerca de una resolución rápida, Cacioli tiró: "Por la duda esperá sentado, y si querés acostado. Hay muy poca información, esto lo manejan dos o tres personas: Tapia, Toviggino y alguien más. No digo que esté mal, más allá de que esto nos afecte a nosotros. Yo siempre digo, el problema no somos nosotros, es la gente".