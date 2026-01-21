San Lorenzo y Godoy Cruz llegaron a un acuerdo para el pase de Gonzalo Ábrego

Las dirigencias de ambos clubes alcanzaron un entendimiento para el traspaso de un futbolista de buen rendimiento en el 2025.

Después de haber levantado la inhibición que pesaba sobre el club, la directiva de San Lorenzo finalmente pudo avanzar con las negociaciones por el jugador de Godoy Cruz Gonzalo Ábrego, quien se sumará al Cuervo en las próximas horas para jugar la Liga Profesional.

Según trascendió, las charlas entre las instituciones fueron fructíferas para alcanzar un acuerdo verbal sobre la salida del futbolista del Expreso. Si bien los detalles no están del todo confirmados, se especula con un préstamo por un año con cargo y opción de compra en dólares. De no mediar inconvenientes, podría concretarse oficialmente antes del fin de semana.

Lo que falta para que Ábrego sea refuerzo de San Lorenzo: Embed San Lorenzo llegó a un acuerdo verbal con Godoy Cruz por el préstamo de Gonzalo Abrego (será por un año y con una opción de compra).

*Se busca llegar a un entendimiento con el futbolista por los términos personales de su contrato para cerrar la operación. pic.twitter.com/HWA7vN8CW2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 21, 2026 Lo único que falta para poder anunciar el arribo de Ábrego al Cuervo es cerrar los detalles del contrato del jugador. De todas formas, no habrían demasiados inconvenientes teniendo en cuenta que el deseo del propio Gonzalo sería jugar en San Lorenzo. Cabe destacar que Newell's también se mostró interesado en sus servicios, pero esa posibilidad se esfumó en los últimos días.

Para el Tomba será una salida sensible, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas del actual plantel que más minutos tiene en el club. Desde su arribo en 2020, el volante central acumuló 163 partidos oficiales, anotando 9 goles y sumando 11 asistencias. Con sus buenas actuaciones y su calidad técnica, se ganó la titularidad en los momentos más complicados del año.