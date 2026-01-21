¿San Lorenzo se queda sin público en Mendoza? La emotiva razón que tendría Gimnasia para negar los visitantes

San Lorenzo visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo martes 27 de enero a las 21 horas, por la segunda fecha del Torneo Apertura, en lo que será un evento histórico, ya que el Lobo regresa a la máxima categoría luego de 42 años de ausencia.
Del otro lado se encuentra el ciclón, cuyas autoridades comenzaron una gestión entusiasta para llevar público visitante a la provincia, pero estas intenciones terminan chocando con una realidad inamovible: el deseo del equipo local de celebrar su regreso histórico en su propia casa.
A pesar de las conversaciones iniciales, la posibilidad de ver a los cuervos en las tribunas mendocinas se diluyen con el paso de las horas. Quienes tienen la última palabra son las autoridades provinciales, las cuales deben decidir si el partido se jugará en el Legrotaglie, con público local, o si la sede se muda al Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades.
El sentimiento del Lobo: por qué prioriza el Legrotaglie por sobre la recaudación
Aunque mudar el encuentro al Estadio Malvinas Argentinas permite una mayor recaudación y la presencia de ambas parcialidades en condiciones de seguridad óptimas, el club mendocino prioriza el sentido de pertenencia. Recibir a un grande como San Lorenzo en el Legrotaglie, con una cancha que posee una capacidad de apenas 14.000 personas, hace que la logística para visitantes sea operativamente inviable.
En medio de la celebración por el título, el presidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Porreta, sorprendió a los hinchas al presentar oficialmente el proyecto del nuevo estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Desde San Lorenzo, las gestiones habían comenzado con la esperanza de repetir experiencias recientes, como el viaje a Santiago del Estero en 2025. Sin embargo, por estas horas el equipo de Boedo ahora deberá enfocarse únicamente en lo futbolístico mientras espera el debut oficial ante Lanús este viernes en el Pedro Bidegain.