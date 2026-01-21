21 de enero de 2026 - 14:21

¿San Lorenzo se queda sin público en Mendoza? La emotiva razón que tendría Gimnasia para negar los visitantes

La dirigencia azulgrana gestionó el permiso, pero el Lobo quiere celebrar a lo grande su regreso a Primera. Resta la confirmación de las autoridades mendocinas.

San Lorenzo quiere jugar con visitantes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

San Lorenzo visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo martes 27 de enero a las 21 horas, por la segunda fecha del Torneo Apertura, en lo que será un evento histórico, ya que el Lobo regresa a la máxima categoría luego de 42 años de ausencia.

Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera con un debut histórico y lleno de expectativas

Del otro lado se encuentra el ciclón, cuyas autoridades comenzaron una gestión entusiasta para llevar público visitante a la provincia, pero estas intenciones terminan chocando con una realidad inamovible: el deseo del equipo local de celebrar su regreso histórico en su propia casa.

A pesar de las conversaciones iniciales, la posibilidad de ver a los cuervos en las tribunas mendocinas se diluyen con el paso de las horas. Quienes tienen la última palabra son las autoridades provinciales, las cuales deben decidir si el partido se jugará en el Legrotaglie, con público local, o si la sede se muda al Malvinas Argentinas, con ambas parcialidades.

Gimnasia y Esgrima
El conjunto del Parque realizó su penúltima práctica en el estadio Víctor Legrotaglie.

El conjunto del Parque realizó su penúltima práctica en el estadio Víctor Legrotaglie.

El sentimiento del Lobo: por qué prioriza el Legrotaglie por sobre la recaudación

Gimnasia de Mendoza vuelve a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino luego de 42 años de ausencia. Ante este hito, las intenciones del "Lobo" serían las de disputar el primer partido como local en Primera División en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, su verdadero hogar.

Aunque mudar el encuentro al Estadio Malvinas Argentinas permite una mayor recaudación y la presencia de ambas parcialidades en condiciones de seguridad óptimas, el club mendocino prioriza el sentido de pertenencia. Recibir a un grande como San Lorenzo en el Legrotaglie, con una cancha que posee una capacidad de apenas 14.000 personas, hace que la logística para visitantes sea operativamente inviable.

Desde San Lorenzo, las gestiones habían comenzado con la esperanza de repetir experiencias recientes, como el viaje a Santiago del Estero en 2025. Sin embargo, por estas horas el equipo de Boedo ahora deberá enfocarse únicamente en lo futbolístico mientras espera el debut oficial ante Lanús este viernes en el Pedro Bidegain.

