Gimnasia y Esgrima vuelve a Primera con un debut histórico y lleno de expectativas

Este jueves, el Lobo se estrena en la Liga Profesional ante Central Córdoba y prepara una noche histórica en el Víctor Legrotaglie frente a San Lorenzo, el próximo martes.

El conjunto del Parque realizó su penúltima práctica en el estadio Víctor Legrotaglie.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Las expectativas por el debut de Gimnasia y Esgrima en la Primera División del fútbol argentino son enormes. El Lobo se prepara para un doble estreno histórico: el primero será mañana, a las 22.15, frente a Central Córdoba (SE); y el segundo, quizás el más esperado, será como local en el Víctor Legrotaglie, el próximo martes, frente a un grande del fútbol argentino, San Lorenzo.

Será una previa cargada de historia y emociones para el conjunto mensana que dirige Ariel Broggi. El plantel viajará este miércoles a las 18 en un vuelo chárter rumbo a Santiago del Estero, donde se medirá ante el Ferroviario en el estadio Madre de Ciudades. El encuentro podrá verse a través de la señal de ESPN Premium.

image
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia, sum&oacute; once refuerzos de cara al debut del Lobo en la Liga Profesional. &nbsp;

La ansiedad del pueblo Mensana

Resulta complejo medir en tiempo y espacio la ansiedad de los hinchas del Pituco, que hacen volar la imaginación ante estas dos presentaciones que marcarán el regreso del club a la élite del fútbol.

Gimnasia fue protagonista en la Primera Nacional durante las últimas cuatro temporadas y, especialmente en las dos más recientes, dejó en claro cuáles eran sus objetivos. Así lo expresó en reiteradas oportunidades su presidente, Fernando Porretta, quien finalmente cumplió la gran misión que se propuso desde que asumió la conducción del club de calle Lencinas.

Curiosamente, tiempo atrás Porretta había anunciado que el equipo lograría el ascenso en 2025, algo que terminó concretándose. Incluso llegó a jugar la segunda final del ascenso 2024, que perdió frente a San Martín de San Juan.

Para su presentación en la Liga Profesional, el Blanquinegro ha incorporado 11 refuerzos. Los volantes, Juan Pablo Álvarez, Esteban Fernández, Julián Ceballos,Tomás Ortiz y Nicolás Linares. Los delanteros, Valentino Simoni, Santiago Rodríguez y los defensores, Ezequiel Muñoz, Juan José Franco y Luciano Paredes. Y, el arquero Santiago Roggero.

image
Entrenamiento de Gimnasia y Esgrima.

El último antecedente en Primera

Desde aquellos viejos Torneos Nacionales que Gimnasia disputó (9 en total) hasta este esperado regreso a la Primera División pasaron 41 años. En aquella última participación, a comienzos de la década del 80, el equipo del Parque contó entre sus figuras al recordado goleador puntano Juan Gilberto “El Búfalo” Funes y a un histórico surgido de la cantera que había regresado al club: Darío Felman. El “Bruja” (que jugó en el Boca del "Toto" Lorenzo) venía de jugar en el Valencia de España junto a Mario Alberto Kempes.

image
&Iacute;dolo. El B&uacute;falo Funes, con el bal&oacute;n, el goleador puntano fue una de los grandes &iacute;dolos del Lobo.

En ese torneo, Gimnasia fue un Lobo inspirador que ilusionó al mundo mensana, logró clasificarse a la segunda ronda, aunque luego fue eliminado por Argentinos Juniors.

Aquellas nueve participaciones en los viejos Campeonatos Nacionales estuvieron marcadas por las historias del Lobo del Víctor y sus compadres. Fueron años de presentaciones memorables y triunfos de antología que llevaron a Gimnasia a ocupar páginas y tapas de las revistas más importantes de la época.

image
En la pen&uacute;ltima pr&aacute;ctica en DT, el Lobo deline&oacute; el equipo titular que debutar&aacute; frente al Ferroviario.&nbsp;

El Lobo del Víctor y el “Toque, Lobo, toque” que marcó una identidad

Víctor Legrotaglie, nombre legendario del deporte mendocino y emblema eterno del Lobo, dejó junto a Los Compadres una huella indeleble con títulos locales y regionales. Los torneos nacionales, sin embargo, siempre resultaron esquivos. Bajo su encanto, su picardía y su talento, junto a compañeros inolvidables, el Lobo protagonizó sus mejores campañas a comienzos de los años 70, aun sin títulos, pero con una influencia que trascendió los resultados. Aquella mística abrió caminos, inspiró generaciones y plantó bandera en los grandes escenarios del país.

&ldquo;El V&iacute;ctor&rdquo; Legrotaglie, en una de sus &uacute;ltimas presentaciones, se convirti&oacute; en un emblema eterno del Lobo. Junto a Los Compadres, dej&oacute; su huella con el famoso &ldquo;Toque, Lobo, Toque&rdquo;.

Momentos históricos como el triunfo ante River Plate por 2 a 1, la victoria frente a San Lorenzo por 5 a 2 o la goleada a Boca Juniors en La Bombonera marcaron para siempre la identidad del "Toque, Lobo Toque"... que recorrió todas las categorías y hoy vuelve a escribir una página dorada de su historia.

Con once refuerzos y varios protagonistas del ascenso, Ariel Broggi y su cuerpo técnico emprenden este primer gran desafío de un Lobo que, después de 4 décadas de espera, vuelve a ser de Primera.

