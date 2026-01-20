20 de enero de 2026 - 17:34

Primera Nacional: se confirmaron los nuevos horarios de la fecha 1

La AFA diagramó el nuevo esquema de partidos para el primer fin de semana de la segunda categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz suma minutos de fútbol previo a su debut en la Primera Nacional.



Si bien en un momento se especuló con que la primera jornada se posponga por tiempo indefinido, y que los clubes comiencen la competencia con la disputa de la segunda fecha (esto respondía a respetar la logística ya pensanda por las instituciones respecto a los viajes y las localías), finalmente primó la cordura y todo seguirá los carriles normales.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú tienen fecha para el debut:

Así, el torneo comenzará con los encuentros que estaban previstos originalmente, respetando el cambio de fin de semana. La Zona A tendrá su pintapié inicial el viernes 13, con los duelos de San Miguel - Central Norte desde las 17 horas, y Godoy Cruz ante Ciudad Bolivar, a las 21.30 horas.

En la Zona B está el Deportivo Maipú, que tendrá su comeizno el sábado 14 de febrero por la tarde, ante Argentino Agropecuario. El partido está previsto para las 18 horas. Ese grupo comenzará el viernes 13 desde las 21 horas, con Atlético Rafaela y Almagro.

Cabe destacar que todavía falta la confirmación oficial de la señal que se hará cargo de la televisación de la categoría, por lo que no se sabe con exactitud cuales partidos irán televisados y cuales se transmitirán vía streaming.

Así será la fecha 1 de la Primera Nacional:

Viernes 13

  • 17:00 – San Miguel vs Central Norte (Zona A)

  • 21:00 – Atlético Rafaela vs Almagro (Zona B)

  • 21:30 – Godoy Cruz vs Bolívar (Zona A)

  • 22:00 – Gimnasia y Tiro vs Colegiales (Zona B)

Sábado 14

  • 17:00 – All Boys vs Mitre (Zona A)

  • 17:00 – Deportivo Morón vs Def. de Belgrano (Zona A)

  • 17:00 – San Telmo vs Ferro (Zona A)

  • 17:00 – Acassuso vs Chaco For Ever (Zona A)

  • 18:00 – Agropecuario vs Dep. Maipú (Zona B)

  • 19:00 – Tristán Suárez vs Temperley (Zona B)

  • 20:00 – Colón vs Dep. Madryn (Zona A)

Domingo 15

  • 17:00 – Atlanta vs Quilmes (Zona B)

  • 17:00 – Güemes vs Nueva Chicago (Zona B)

  • 17:00 – Chacarita vs San Martín (SJ) (Zona B)

  • 17:30 – Los Andes vs Almirante Brown (Zona A)

  • 19:00 – Racing (Cba) vs Estudiantes (Zona A)

  • 19:00 – San Martín (Tuc) vs Patronato (Zona B)

Lunes 16

  • 17:00 – Gimnasia (Jujuy) vs Midland (Zona B)

