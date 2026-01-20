Primera Nacional: se confirmaron los nuevos horarios de la fecha 1

La AFA diagramó el nuevo esquema de partidos para el primer fin de semana de la segunda categoría del fútbol argentino.

Si bien en un momento se especuló con que la primera jornada se posponga por tiempo indefinido, y que los clubes comiencen la competencia con la disputa de la segunda fecha (esto respondía a respetar la logística ya pensanda por las instituciones respecto a los viajes y las localías), finalmente primó la cordura y todo seguirá los carriles normales.

Godoy Cruz y Deportivo Maipú tienen fecha para el debut: image Así, el torneo comenzará con los encuentros que estaban previstos originalmente, respetando el cambio de fin de semana. La Zona A tendrá su pintapié inicial el viernes 13, con los duelos de San Miguel - Central Norte desde las 17 horas, y Godoy Cruz ante Ciudad Bolivar, a las 21.30 horas.

En la Zona B está el Deportivo Maipú, que tendrá su comeizno el sábado 14 de febrero por la tarde, ante Argentino Agropecuario. El partido está previsto para las 18 horas. Ese grupo comenzará el viernes 13 desde las 21 horas, con Atlético Rafaela y Almagro.

Cabe destacar que todavía falta la confirmación oficial de la señal que se hará cargo de la televisación de la categoría, por lo que no se sabe con exactitud cuales partidos irán televisados y cuales se transmitirán vía streaming.