Atención Tomba y Botellero: la Primera Nacional retrasó su fecha de inicio

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- confirmó que la segunda división no comenzará en el fin de semana previsto originalmente.

Por estas horas, los equipos mendocinos que participan de la Primera Nacional recibieron la confirmación de la nueva fecha elegida para el inicio de la competencia. A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- dejó en claro que el arranque de la temporada 2026 se retrasará.

La Primera Nacional modificó su fecha de inicio: El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional El tan ansiado trofeo de la Primera Nacional Nicolás Salas En su página web, el ente rector del deporte local expresó que el día elegido para el comienzo de la segunda división será una semana más tarde de lo previsto originalmente. "Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División C", marcaron.

De esta forma, el 7 de febrero dejó de ser el día estipulado para que empiece a rodar la pelota de manera oficial, lo que le dará siete días extra a los equipos para prepararse. Por estos momentos, los cuerpos técnicos de los distintos clubes ya trabajan en la modificación de la planificación de la pretemporada.

En cuanto a los mendocinos, esta noticia es positiva. Especialmente para Godoy Cruz, que atraviesa el proceso de rearmado de plantel luego del descenso y está en plenas negociaciones con aquellos futbolistas que pueden llegar, y con los que integraron el equipo durante el 2025. Así, la directiva encabezada por José Manzur y el cuerpo técnico de Mariano Toedtli tendrán una semana más para diagramar todo.