Deportivo Maipú presentó nuevos refuerzos para la Primera Nacional

El Cruzado continúa sumando futbolistas para la disputa de la segunda categoría del fútbol argentino.

El Deportivo Maipú no se retira del mercado de pases, y en las últimas horas anunció la contratación de dos jugadores que integrarán el plantel que disputará la Primera Nacional. Se trata de un lateral por izquierda y un mediocampista creativo. Ambos fueron presentados oficialmente en las redes sociales.

Nicolás Fernández, refuerzo del Deportivo Maipú: image Uno de ellos es Nicolás Fernández, de 23 años de edad y que juega de lateral izquierdo. Surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, en 2024 salió a préstamo debido a los pocos minutos con los que contó (apenas 11 partidos desde su debut en 2022). Alli pasó a Colón de Santa Fé, donde acumuló 5 encuentros a lo largo de dos temporadas con el Sabalero.

El joven defensor intentará ganarse el lugar en la consideración del entrenador Alexis Matteo, y firmó su contrato con el Cruzado por los próximos tres años.

Luca Landriel convenció, y se quedará: image Además, Maipú también cerró la llegada de Luca Landriel, mediocampista creativo de 20 años que se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata. En la Reserva del Pincha jugó 38 encuentros, y no alcanzó a debutar en la máxima categoría.

Cabe destacar que Alexis Matteo dio el visto bueno para su incorporación tras verlo en el amistoso del pasado fin de semana ante San Martín de San Juan, donde participó como titular en el primer equipo que alineó y convenció con pinceladas de su calidad y buen fútbol.