Deportivo Maipú presentó nuevos refuerzos para la Primera Nacional

El Deportivo Maipú no se retira del mercado de pases, y en las últimas horas anunció la contratación de dos jugadores que integrarán el plantel que disputará la Primera Nacional. Se trata de un lateral por izquierda y un mediocampista creativo. Ambos fueron presentados oficialmente en las redes sociales.
Uno de ellos es Nicolás Fernández, de 23 años de edad y que juega de lateral izquierdo. Surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, en 2024 salió a préstamo debido a los pocos minutos con los que contó (apenas 11 partidos desde su debut en 2022). Alli pasó a Colón de Santa Fé, donde acumuló 5 encuentros a lo largo de dos temporadas con el Sabalero.
El joven defensor intentará ganarse el lugar en la consideración del entrenador Alexis Matteo, y firmó su contrato con el Cruzado por los próximos tres años.
Luca Landriel convenció, y se quedará:
Además, Maipú también cerró la llegada de Luca Landriel, mediocampista creativo de 20 años que se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata. En la Reserva del Pincha jugó 38 encuentros, y no alcanzó a debutar en la máxima categoría.
Con las dos caras nuevas, el Cruzado ya alcanzó la cifra de 8 refuerzos pensando en la Primera Nacional: el arquero Luciano Peraggini, y los jugadores de campo Nicolás Fernández, Juan Pablo Gobetto, Mateo Ortale, Fausto Montero (que vuelve tras una excelente etapa anterior), Luca Landriel, Juan Cruz Giacone y Luis Felipe Rivarola.