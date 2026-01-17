Deportivo Maipú midió fuerzas con San Martín de San Juan en un amistoso

De cara al inicio de la Primera Nacional, el Cruzado comenzó una serie de amistosos preparativos. En esta ocasión, en la vecina provincia.

El Deportivo Maipú continúa su puesta a punto pensando en el inicio de la Primera Nacional, y en la mañana de este sábado disputó un encuentro amistoso ante San Martín de San Juan, en el Hilario Sánchez. Las conclusiones fueron positivas para el cuadro de Alexis Matteo.

Con el objetivo claro de dar pelea en la categoría, el Cruzado dio el puntapié inicial a la parte más linda de los trabajos de preparación. Medirse dentro del campo ante otro equipo, para sacar conclusiones del verdadero nivel del plantel. En este caso, se trató de un duelo de alto voltaje ante un conjunto que viene de descender, y tiene otro roce.

image Allí, el Botellero aprobó, en dos partidos divididos en dos tiempos de 35 minutos cada uno. Ambos finalizaron 1 a 1, siendo el reflejo de lo parejo que resultó el trámite en líneas generales. Los tantos del conjunto mendocino fueron obra de Juan Cruz Giacone y Mirko Bonfigli.

Cabe destacar que Maipú tiene previstos tres amistosos más en los próximos días. Este miércoles 21 jugará con la reserva de Gimnasia y Esgrima, luego viajará a la Región del Maule para enfrentar al Rangers de Chile en la Noche Rojinegra (el domingo 25), y cerrará enero el jueves 29 con el duelo ante Godoy Cruz

Formaciones de Deportivo Maipú - San Martín de San Juan: image En el primer partido, Deportivo Maipú alineó a: Luciano Peraggini; Mateo Ortale, Santiago Paulini, Matías Leiva, Tiziano Andino; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Luca Landriel, Tomás Silva; Juan Cruz Giacone, Ezequiel Almirón.