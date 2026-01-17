17 de enero de 2026 - 15:28

Deportivo Maipú midió fuerzas con San Martín de San Juan en un amistoso

De cara al inicio de la Primera Nacional, el Cruzado comenzó una serie de amistosos preparativos. En esta ocasión, en la vecina provincia.

Deportivo Maipú sigue su pretemporada

Foto:

Prensa Maipú
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Deportivo Maipú continúa su puesta a punto pensando en el inicio de la Primera Nacional, y en la mañana de este sábado disputó un encuentro amistoso ante San Martín de San Juan, en el Hilario Sánchez. Las conclusiones fueron positivas para el cuadro de Alexis Matteo.

Con el objetivo claro de dar pelea en la categoría, el Cruzado dio el puntapié inicial a la parte más linda de los trabajos de preparación. Medirse dentro del campo ante otro equipo, para sacar conclusiones del verdadero nivel del plantel. En este caso, se trató de un duelo de alto voltaje ante un conjunto que viene de descender, y tiene otro roce.

image

Allí, el Botellero aprobó, en dos partidos divididos en dos tiempos de 35 minutos cada uno. Ambos finalizaron 1 a 1, siendo el reflejo de lo parejo que resultó el trámite en líneas generales. Los tantos del conjunto mendocino fueron obra de Juan Cruz Giacone y Mirko Bonfigli.

Formaciones de Deportivo Maipú - San Martín de San Juan:

image

En el primer partido, Deportivo Maipú alineó a: Luciano Peraggini; Mateo Ortale, Santiago Paulini, Matías Leiva, Tiziano Andino; Fausto Montero, Gastón Mansilla, Luca Landriel, Tomás Silva; Juan Cruz Giacone, Ezequiel Almirón.

Por su parte, San Martín salió con: Francisco Valenzuela; Facundo Nadalin, Maximiliano Galván, Julián Marchio, Dante Álvarez; Leonardo Monje, Nicolás Pelaitay, Alex Salcedo, Lucas Acosta, Ramiro Rumbolo; Santiago Barrera.

Mientras tanto, en la recta final Matteo mandó al campo a los que presuntamente serían titulares. Ese equipo formó con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De La Reta; Mirko Bonfigli, Juan Cruz Arno, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Felipe Rivarola.

En ese lapso, el Santo jugó con: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Diego Mercado, Gabriel Hachen, Sebastián Jaurena, Sebastián González; Nicolás Iachetti, Genaro Rossi.

