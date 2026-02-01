1 de febrero de 2026 - 17:45

Tenis: Lorenzo Musetti anunció que será baja para el Argentina Open por una lesión

El número cinco del ranking de la ATP de Tenis, no asistirá porque se golpeó en Australia cuando jugaba ante Novak Djokovic

Tenis. Lorenzo Musetti no será parte del Abierto de Argentina

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de Tenis italiano Lorenzo Musetti, actual número cinco del ranking ATP, anunció que se bajará del Argentina Open debido a la lesión que sufrió en el Abierto de Australia mientras enfrentaba a Novak Djokovic (Que está en la cuarta posición a nivel mundial) y es el flamante subcampeón del tradicional torneo oceánico.

¿Qué le pasó al tenista italiano?

El nacido en Carrara de 23 años debió abandonar el duelo ante el serbio, válido por los cuartos de final del Grand Slam australiano, por un problema físico que más tarde se confirmó que había sido un desgarro en el bíceps femoral derecho.

A través de un video en redes sociales, Musetti dio a conocer la decisión de no participar del Buenos Aires ATP, competencia a la que llegaba como uno de los favoritos a quedarse con el título, con el fin de recuperarse bien para lo que resta de temporada.

“Lolo”, se encontraba dos sets arriba ante Djokovic y estaba bien encaminado para meterse en semifinales del evento oceánico, cuando sintió una molestia en la pierna derecha que lo obligó a retirarse del terreno de juego y darle la clasificación al ex número uno del mundo, quien finalmente llegaría a la final y caería ante Carlos Alcaráz (1°) por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

“Me sometí a exámenes específicos y, lamentablemente, los resultados no fueron excelentes. Decidimos tomar un tiempo para recuperarme bien y desafortunadamente, es muy triste decirlo, pero no estaré participando del torneo de Buenos Aires. Les deseo toda la suerte y el éxito a los jugadores, a la organización y un amor especial para todos los fanáticos argentinos; espero que tengamos una segunda oportunidad el próximo año”, expresó en el video el italiano.

Según comunicó Musetti “desafortunadamente el tiempo de recuperación será más largo del esperado” por lo que también será baja del Rio Open 2026, torneo que se llevará a cabo en Brasil entre el 16 y 22 de febrero. Finalmente, la gira sudamericana se completará con el certamen que tendrá lugar en Santiago de Chile.

Si bien la baja del número cinco del mundo le quita atractivo al evento argentino, el Buenos Aires ATP contará con la participación de Matteo Berrettini, Gael Monfils, los anfitriones Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, y el vigente campeón Joao Fonseca.

