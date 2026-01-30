30 de enero de 2026 - 17:29

Tenis: Gustavo Fernández ganó el Abierto de Australia y completó su colección de Majors como doblista

Viernes histórico para el tenis nacional: Gustavo Fernández conquistó su primer Grand Slam en Australia en dobles.

Tenis. Gustavo Fernández oriundo de Río Tercero y su compañero el nipón Tokito Oda

El jugador de Tenis argentino, oriundo de Río Tercero, Gustavo Fernández hizo historia tras consagrarse campeón de dobles adaptado en el Abierto de Australia y conseguir su primer Grand Slam en esas tierras. Recordemos que solo le restaba ganar el "Major" en parejas del país oceánico, porque ya levantó la copa dorada en Roland Garros, Wimbledon y US Open en esta especialidad.

El encuentro fue un verdadero monólogo por parte de Fernández y Oda, que en todo momento dominaron con muchísima contundencia para llevarse una cómoda victoria en solo una hora y cinco minutos de juego.

Este triunfo representó una doble alegría para Fernández, ya que no solo ganó el Abierto de Australia sino que también completó el Grand Slam carrera en dobles, que significa ganar todos los “Majors” (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

La de este viernes representó la cuarta consagración en dobles en un Grand Slam para el argentino, que también había ganado Roland Garros 2019, Wimbledon 2015 y 2022 y el US Open 2025.

Fernández también tiene una más que destacable vitrina en singles, ya que ganó cinco títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019 y Wimbledon 2019.

Amigos y enemigos en el mismo día

Fernández y Oda fueron protagonistas de una curiosa situación este viernes, ya que solo unas horas antes de la consagración en dobles fueron oponentes en las semifinales de singles.

Allí el triunfo quedó en manos del japonés de 19 años, quien se impuso por 6-1 y 7-6(2), luego de una hora y 21 minutos de juego.

El joven japonés es el gran dominador del circuito y va en busca de su séptimo título de Grand Slam en singles, que además representaría el cuarto consecutivo luego de los obtenidos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open 2025.

Según supieron los medios, el rival de Oda en la final será el español Martín de la Puente, quien superó con un doble 6-4 al australiano Alfie Hewett.

