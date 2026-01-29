Tenis: Solana Sierra avanza a semifinales en Manila y enfrentará a Camila Osorio

Solana Sierra, de 21 años y número 63° del ranking mundial, logró este jueves su clasificación a semifinales del WTA 125 de Manila al vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, en un partido que duró 1 hora y 23 minutos. La marplatense mostró solidez desde el fondo de la cancha y efectividad en los momentos clave, controlando el encuentro de principio a fin.
La rival eliminada, ubicada en el puesto 131° del ranking WTA, había demostrado buen nivel previamente, con actuaciones destacadas en el Australian Open y en este certamen ante rivales de mayor ranking.
Prueba de alto nivel ante Camila Osorio
En semifinales, Sierra se medirá con la colombiana Camila Osorio (84°), quien llega entonada tras derrotar a la local Alexandra Eala (49°) por 6-4 y 6-4. La jugadora de Cúcuta, de 24 años, acumula experiencia y logros importantes, incluyendo triunfos sobre Sofia Kenin y Veronika Kudermetova, y llegó a ocupar el puesto 33 del ranking mundial.
Para Sierra, el partido representa una oportunidad de sumar confianza y seguir escalando posiciones tras un inicio de temporada irregular.
El otro lado del cuadro
Por la otra semifinal se enfrentarán la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada) y la rusa Tatiana Prozorova (171°), definiendo así las aspirantes a la final del torneo filipino.
Argentinas con buen arranque en Vero Beach
En paralelo, Jazmín Ortenzi (218°) y Julia Riera (181°) comenzaron con victorias el ITF W75 de Vero Beach, Florida. Ortenzi superó a la brasileña Thaisa Grana Pedretti por 6-4 y 6-4 y ahora enfrentará a Hanna Chang en octavos.
Riera, por su parte, venció a la italiana Dalila Spiteri 6-1 y 7-6, tomándose revancha de la derrota sufrida la semana anterior ante la misma rival. Su próximo compromiso será frente a la sueca Kajsa Rinaldo Persson (272°), mientras mantiene su objetivo de ingresar al Top 100 del ranking WTA.