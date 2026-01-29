Tenis: Solana Sierra avanza a semifinales en Manila y enfrentará a Camila Osorio

La tenista nacida en Mar del Plata se impuso a la tailandesa Lanlana Tararudee y continúa firme en el WTA 125 de Filipinas y, avanzó a semis donde enfrentará a la colombiana Osorio.

Solana Sierra, de 21 años y número 63° del ranking mundial, logró este jueves su clasificación a semifinales del WTA 125 de Manila al vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, en un partido que duró 1 hora y 23 minutos. La marplatense mostró solidez desde el fondo de la cancha y efectividad en los momentos clave, controlando el encuentro de principio a fin.

La rival eliminada, ubicada en el puesto 131° del ranking WTA, había demostrado buen nivel previamente, con actuaciones destacadas en el Australian Open y en este certamen ante rivales de mayor ranking.

Prueba de alto nivel ante Camila Osorio En semifinales, Sierra se medirá con la colombiana Camila Osorio (84°), quien llega entonada tras derrotar a la local Alexandra Eala (49°) por 6-4 y 6-4. La jugadora de Cúcuta, de 24 años, acumula experiencia y logros importantes, incluyendo triunfos sobre Sofia Kenin y Veronika Kudermetova, y llegó a ocupar el puesto 33 del ranking mundial.

Para Sierra, el partido representa una oportunidad de sumar confianza y seguir escalando posiciones tras un inicio de temporada irregular.

image La colombiana Camila Osorio que se encuentra ubicada número 84 en el ranking mundial, será rival de Sierra. Gentileza. El otro lado del cuadro Por la otra semifinal se enfrentarán la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada) y la rusa Tatiana Prozorova (171°), definiendo así las aspirantes a la final del torneo filipino.