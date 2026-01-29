29 de enero de 2026 - 22:05

Tenis: Solana Sierra avanza a semifinales en Manila y enfrentará a Camila Osorio

La tenista nacida en Mar del Plata se impuso a la tailandesa Lanlana Tararudee y continúa firme en el WTA 125 de Filipinas y, avanzó a semis donde enfrentará a la colombiana Osorio.

La tenista marplatense avanzó a semifinales en el torneo de WTA 125 de Manila, Filipinas, donde enfrentará a la colombiana Camila Osorio, por un lugar en la final.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Solana Sierra, de 21 años y número 63° del ranking mundial, logró este jueves su clasificación a semifinales del WTA 125 de Manila al vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, en un partido que duró 1 hora y 23 minutos. La marplatense mostró solidez desde el fondo de la cancha y efectividad en los momentos clave, controlando el encuentro de principio a fin.

La rival eliminada, ubicada en el puesto 131° del ranking WTA, había demostrado buen nivel previamente, con actuaciones destacadas en el Australian Open y en este certamen ante rivales de mayor ranking.

Prueba de alto nivel ante Camila Osorio

En semifinales, Sierra se medirá con la colombiana Camila Osorio (84°), quien llega entonada tras derrotar a la local Alexandra Eala (49°) por 6-4 y 6-4. La jugadora de Cúcuta, de 24 años, acumula experiencia y logros importantes, incluyendo triunfos sobre Sofia Kenin y Veronika Kudermetova, y llegó a ocupar el puesto 33 del ranking mundial.

Para Sierra, el partido representa una oportunidad de sumar confianza y seguir escalando posiciones tras un inicio de temporada irregular.

image
La colombiana Camila Osorio que se encuentra ubicada número 84 en el ranking mundial, será rival de Sierra.

El otro lado del cuadro

Por la otra semifinal se enfrentarán la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada) y la rusa Tatiana Prozorova (171°), definiendo así las aspirantes a la final del torneo filipino.

Argentinas con buen arranque en Vero Beach

En paralelo, Jazmín Ortenzi (218°) y Julia Riera (181°) comenzaron con victorias el ITF W75 de Vero Beach, Florida. Ortenzi superó a la brasileña Thaisa Grana Pedretti por 6-4 y 6-4 y ahora enfrentará a Hanna Chang en octavos.

Riera, por su parte, venció a la italiana Dalila Spiteri 6-1 y 7-6, tomándose revancha de la derrota sufrida la semana anterior ante la misma rival. Su próximo compromiso será frente a la sueca Kajsa Rinaldo Persson (272°), mientras mantiene su objetivo de ingresar al Top 100 del ranking WTA.

