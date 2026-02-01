Rugby: Argentina modalidad seven terminó penúltimo

Rugby. Los Pumas 7’s iniciaron su último día de competencia en el seven de Singapur con mucha presión luego de tres derrotas seguidas en su debut. En un partido de ida y vuelta, los Españoles fueron mas veloces y marcaron un try en la primera jugada del encuentro. La próxima etapa será el fin de semana que viene en Australia.

Hasta que sobre el cierre de la primera mitad una gran jugada individual de de Marcos Moneta para descontar y irse al descanso con una derrota parcial de 14-5.

Argentina salió a la cancha con Gregorio Pérez Pardo, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Joaquín Pellandini, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. En tanto, luego ingresaron, Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Pedro De Haro. No sumó minutos Santiago Mare. Los tries de la Argentina fueron obra de Marcos Moneta por duplicado y una conversion de él mismo. Joaquin Pellandini salió lesionado del encuentro.

En la final por el séptimo puesto, el seleccionado argentino buscaba finalizar el torneo de la mejor manera, y así fue tras vencer a Gran Bretaña por 14-10. En un partido muy cerrado y con dos defensas muy fuertes y de mucha intensidad, ambos se disputaron el protagonismo, pero el conjunto Argentino logró sacar el encuentro adelante.

Luciano González abrió el marcador con un gran try individual y así irse al Descanso con una Victoria parcial de 7-5. En el inicio del complemento con una indisciplina del conjunto británico en el ruck y la viveza de De Haro para jugar el penal rápido y lanzarlo a Marcos Moneta para que apoye y Argentina saque una mayor diferencia y consiga la primer victoria de el certamen al ganarle a Gran Bretaña por 14-10.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para el último encuentro: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Juan Patricio Batac. Los tries de la Argentina fueron obra de Luciano González y Marcos Moneta, los dos aportaron una conversión cada uno.