30 de enero de 2026 - 16:34

Rugby: Los Pumas Seven van por la gloria

El equipo de la especialidad reducida juega en Singapur, en el marco de la tercera etapa del del Circuito Mundial de Rugby

Rugby. La imagen oficial de todos los capitanes que disputarán el Seven del Singapur tercera fecha del Circuito Internacional del torneo de modalidad reducida.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El seleccionado nacional de Rugby, denominado Los Pumas, disputará el Seven de Singapur entre la madrugada y mañana de este sábado y el domingo. El team de Argentina, en la modalidad reducida, Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda.

Rugby. El ex Puma Eusebio Guiñazú que ahora estará en el cuerpo técnico de los juveniles

Rugby: El mendocino Eusebio Guiñazú es nuevo entrenador asistente de Argentina

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Uno de los pilares de Los Pumas 7 es Matteo Graziano

Rugby: Argentina encarará partidos en el marco del circuito de seven este fin de semana

En tanto, la zona "A" estará integrada por los seleccionados nacionales de rugby de España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

El entrenador del team nacional categoría siete, Santiago Gómez Cora expresó: "vienen dos etapas durísimas. Por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

Fixture para un fin de semana lleno de Rugby Seven

El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero) es el siguiente:

Argentina vs. Australia (a las 1:10hs)

Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs)

Argentina vs. Francia (a las 8:02hs)

El calendario completo del SVNS 2025/2026:

Temporada regular

31 de enero y 1° de febrero Seven de Singapur

7 y 8 de febrero Seven de Perth

7 y 8 de marzo Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo Seven de Nueva York

SVNS World Championship

17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

