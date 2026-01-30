Rugby: Los Pumas Seven van por la gloria

El equipo de la especialidad reducida juega en Singapur, en el marco de la tercera etapa del del Circuito Mundial de Rugby

Rugby. La imagen oficial de todos los capitanes que disputarán el Seven del Singapur tercera fecha del Circuito Internacional del torneo de modalidad reducida.

El seleccionado nacional de Rugby, denominado Los Pumas, disputará el Seven de Singapur entre la madrugada y mañana de este sábado y el domingo. El team de Argentina, en la modalidad reducida, Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda.

En tanto, la zona "A" estará integrada por los seleccionados nacionales de rugby de España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.

El entrenador del team nacional categoría siete, Santiago Gómez Cora expresó: "vienen dos etapas durísimas. Por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.