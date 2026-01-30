Rugby: El mendocino Eusebio Guiñazú es nuevo entrenador asistente de Argentina

El staff técnico del seleccionado juvenil de rugby quedó conformado por Nicolás Fernández Miranda, Carlos Mohapp y el ex jugador de rugby del club Marista

La Unión Argentina de Rugby designó a Eusebio Guiñazú como nuevo entrenador asistente de Los Pumitas, en reemplazo de Galo Álvarez Quiñonez, quien está al mando de los forwards de Dogos XV.

Ayudante en la selección Argentina juvenil Respecto a su cargo, Eusebio Guiñazú, se mostró muy entusiasmado: “En primer lugar, tengo muchísima felicidad por volver a un lugar que ha formado parte de mi vida durante toda mi carrera; tanto como jugador como también entrenador. Estoy súper agradecido y contento de sumarme a este proceso que viene haciendo específicamente el equipo que lidera Nico (Fernández Miranda) con el M20 pero también a este proceso de desarrollo que hace la Unión Argentina de Rugby. Buscaré integrarme lo más rápido posible y agregar valor en lo que a mi me corresponda. Así que realmente muy feliz por sumarme a algo que está dando muy buenos resultados".

Además, Guiñazú agregó: “Me sumo a un staff consolidado que viene trabajando juntos hace un año y mi desafío será con los forwards. La primera premisa es continuar con algo que viene funcionando muy bien hace unos años, que es la revalorización del scrum. Volver a poner en valor nuestra formación madre y con todas las otras cosas del juego de forwards por supuesto que vienen de la mano con el scrum, como es la obtención general y el juego específico con line y maul”.

Los grupos del Mundial Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón. Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi. El fixture del seleccionado juvenil: Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)* Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)* Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*