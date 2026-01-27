Rugby: Argentina encarará partidos en el marco del circuito de seven este fin de semana

El técnico del seleccionado mayor de rugby especialidad reducida, confirmó lo complejo de esta etapa ante rivales como Australia, Francia y Nueva Zelanda

Rugby. Uno de los pilares de Los Pumas 7 es Matteo Graziano

Compartir







Los Pumas 7’s ya están en Singapur donde juegan este 31 de enero y 1° de febrero y luego partirán a Perth (7 y 8 de febrero) en lo que será la tercera y cuarta etapa, respectivamente, del Circuito Mundial de Rugby seven 2025/2026.

Santiago Gómez, coach del elenco nacional de reducido, se refirió a las dificultades de esta nueva gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y dar rodaje a los jugadores nuevos”.

Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Singapur y Perth. Santiago Álvarez

Martiniano Arrieta

Juan Patricio Batac Pedro DE Haro Luciano González Matteo Graziano Valentín Maldonado Santiago Mare Marcos Moneta Eliseo Morales Joaquín Pellandini Gregorio Pérez Santiago Vera Santino Zangara El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur este sábado y el domingo 1° de febrero. Para esta fecha integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El programa de partidos de la fecha en Singapur, para Argentina Seven Argentina vs. Australia (a las 1:10hs) Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs) Argentina vs. Francia (a las 8:02hs) El calendario completo del SVNS 2025/2026 Temporada regular 31 de enero y 1° de febrero Seven de Singapur 7 y 8 de febrero Seven de Perth 7 y 8 de marzo Seven de Vancouver 14 y 15 de marzo Seven de Nueva York SVNS World Championship 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux