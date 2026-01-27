Rugby: Argentina encarará partidos en el marco del circuito de seven este fin de semana

Los Pumas 7’s ya están en Singapur donde juegan este 31 de enero y 1° de febrero y luego partirán a Perth (7 y 8 de febrero) en lo que será la tercera y cuarta etapa, respectivamente, del Circuito Mundial de Rugby seven 2025/2026.
El técnico del seleccionado mayor de rugby especialidad reducida, confirmó lo complejo de esta etapa ante rivales como Australia, Francia y Nueva Zelanda
Los Pumas 7’s ya están en Singapur donde juegan este 31 de enero y 1° de febrero y luego partirán a Perth (7 y 8 de febrero) en lo que será la tercera y cuarta etapa, respectivamente, del Circuito Mundial de Rugby seven 2025/2026.
Santiago Gómez, coach del elenco nacional de reducido, se refirió a las dificultades de esta nueva gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y dar rodaje a los jugadores nuevos”.
El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.
Santiago Álvarez
Martiniano Arrieta
Juan Patricio Batac
Pedro DE Haro
Luciano González
Matteo Graziano
Valentín Maldonado
Santiago Mare
Marcos Moneta
Eliseo Morales
Joaquín Pellandini
Gregorio Pérez
Santiago Vera
Santino Zangara
El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur este sábado y el domingo 1° de febrero. Para esta fecha integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica.
Argentina vs. Australia (a las 1:10hs)
Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs)
Argentina vs. Francia (a las 8:02hs)
31 de enero y 1° de febrero Seven de Singapur
7 y 8 de febrero Seven de Perth
7 y 8 de marzo Seven de Vancouver
14 y 15 de marzo Seven de Nueva York
17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong
29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid
5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux