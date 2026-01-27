Confirmado: Mendoza recibe a Los Pumas en 2026 y ya hay fecha para el cruce contra Australia

Mendoza volverá a vibrar con el rugby internacional el próximo 5 de septiembre. La UAR confirmó al Malvinas como sede del choque ante Australia. ¿Y a vos qué? Es tu chance de ver a la elite mundial sin salir de la provincia.

La espera terminó para los fanáticos del rugby en Mendoza. La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó que el Estadio Malvinas Argentinas recibirá nuevamente a Los Pumas durante la temporada 2026. Con fecha y rival confirmados, la provincia se prepara para una jornada que promete colmar las tribunas frente a una de las máximas potencias del deporte.

La noticia, que ya era un secreto a voces, fue ratificada este martes por la entidad madre del rugby nacional. La decisión de incluir a Mendoza en el calendario responde a la consolidación del estadio mendocino como un escenario predilecto para las grandes citas internacionales, tras el encuentro disputado ante Francia en julio de 2024.

El encuentro principal tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 18 horas. Los Pumas se verán las caras con Australia en un test match que promete revivir grandes emociones. Este duelo es parte de una serie de seis presentaciones que el equipo nacional tiene confirmadas en territorio argentino para este año.

La Selección Argentina de rugby, Los Pumas, vuelven al Malvinas Argentinas de Mendoza con la ilusión de abrochar otro triunfo en el Rugby Championship. / José Gutiérrez (Los Andes) La Selección Argentina de rugby, Los Pumas, vuelven al Malvinas Argentinas de Mendoza con la ilusión de abrochar otro triunfo en el Rugby Championship. / José Gutiérrez (Los Andes) El regreso de un duelo con historia en el Malvinas Argentinas No es la primera vez que los Wallabies pisan suelo mendocino para enfrentar al conjunto albiceleste. El cruce del próximo septiembre marcará la quinta ocasión en la que ambas selecciones se encuentren en Mendoza por competencias oficiales o amistosos de alto nivel.

La historia entre estos dos equipos en el Malvinas Argentinas tiene capítulos memorables registrados en los años 2014, 2015, 2017 y 2022. En aquellas oportunidades, los enfrentamientos se dieron en el marco del Rugby Championship; sin embargo, el panorama para 2026 presenta un formato diferente.