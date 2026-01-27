Confirmado: Mendoza recibe a Los Pumas en 2026 y ya hay fecha para el cruce contra Australia
Mendoza volverá a vibrar con el rugby internacional el próximo 5 de septiembre. La UAR confirmó al Malvinas como sede del choque ante Australia. ¿Y a vos qué? Es tu chance de ver a la elite mundial sin salir de la provincia.
La espera terminó para los fanáticos del rugby en Mendoza. La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó que el Estadio Malvinas Argentinas recibirá nuevamente a Los Pumas durante la temporada 2026. Con fecha y rival confirmados, la provincia se prepara para una jornada que promete colmar las tribunas frente a una de las máximas potencias del deporte.
La noticia, que ya era un secreto a voces, fue ratificada este martes por la entidad madre del rugby nacional. La decisión de incluir a Mendoza en el calendario responde a la consolidación del estadio mendocino como un escenario predilecto para las grandes citas internacionales, tras el encuentro disputado ante Francia en julio de 2024.
El encuentro principal tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 18 horas. Los Pumas se verán las caras con Australia en un test match que promete revivir grandes emociones. Este duelo es parte de una serie de seis presentaciones que el equipo nacional tiene confirmadas en territorio argentino para este año.
El regreso de un duelo con historia en el Malvinas Argentinas
No es la primera vez que los Wallabies pisan suelo mendocino para enfrentar al conjunto albiceleste. El cruce del próximo septiembre marcará la quinta ocasión en la que ambas selecciones se encuentren en Mendoza por competencias oficiales o amistosos de alto nivel.
La historia entre estos dos equipos en el Malvinas Argentinas tiene capítulos memorables registrados en los años 2014, 2015, 2017 y 2022. En aquellas oportunidades, los enfrentamientos se dieron en el marco del Rugby Championship; sin embargo, el panorama para 2026 presenta un formato diferente.
Debido a que este año no se disputará el habitual Rugby Championship, las federaciones de Argentina y Australia acordaron una serie de dos amistosos. El primero de ellos se jugará el 29 de agosto en Jujuy, mientras que la revancha y cierre de la gira será en la provincia de Mendoza apenas una semana más tarde.
El calendario completo de Los Pumas en Argentina para 2026
Para los hinchas que deseen seguir al equipo en otros puntos del país o planificar viajes cortos, la UAR también definió las localías para el nuevo Nations Championship. Esta competencia comenzará en julio y llevará al seleccionado por diversas provincias del interior y la Capital Federal.
El cronograma de localías confirmadas para el 2026 incluye:
4 de julio: Los Pumas vs. Escocia, en Córdoba.
11 de julio: Los Pumas vs. Gales, en San Juan.
18 de julio: Los Pumas vs. Inglaterra, en Santiago del Estero.
8 de agosto: Los Pumas vs. Sudáfrica, en el estadio de Vélez Sarsfield (Buenos Aires).
29 de agosto: Los Pumas vs. Australia, en Jujuy.
5 de septiembre: Los Pumas vs. Australia, en Mendoza.
La proximidad del encuentro en San Juan, programado para el 11 de julio ante Gales, se presenta como una oportunidad inmediata para que los mendocinos puedan ver al equipo apenas comience la temporada de local. No obstante, el plato fuerte para la región será el cierre de septiembre, donde se espera un impacto turístico y deportivo total en el Malvinas Argentinas.