Está el plantel de Rugby siete, que viajará a Singapur y Australia

Tras el título logrado en el Súper Seven de Mar del Plata, el equipo nacional de rugby reducido encarará las fechas en el Circuito Mundial

Rugby. Luciano González en una de las tantas acciones en el marco del Circuito Mundial de Seven.

El entrenador de la selección Argentina de Rugby en la especialidad seven, Santiago Gómez Cora, entregó la lista de convocados que viajarán a Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero) en lo que será la tercera y cuarta etapa, respectivamente, del Circuito Mundial 2025/2026.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado, se refirió en primera instancia a su paso por la costa atlántica argentina: “Tomamos la decisión de ir con el primer equipo a Mar del Plata en base a resultados. Después de haber hecho un diagnóstico tras la primera gira, nos faltó rodaje en los jugadores nuevos, algo que nunca nos había ocurrido el tener tanta renovación de una temporada a la otra. Por otro lado, además de agarrar ritmo, jugar en Argentina y devolverle a la gente un poco el calor que nos da durante el año y sobre todo durante estos últimos años. Salió todo perfecto. Sumamos minutos como equipo, nos ensamblamos y nos llenamos de amor y le devolvimos algo de los que nos dan”. Además, agregó: “Cerramos luego en Pinamar como hacemos tradicionalmente. Nos juntamos como grupo, ajustamos cosas de la gira y confirmamos lo que vimos en Mar del Plata. Ya estamos listos para arrancar”.

Asimismo, confesó las dificultades de la próxima gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.

El plantel de Los Pumas 7’s que disputan las etapas en Singapur y Perth. ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano BATAC, Juan Patricio DE HARO, Pedro GONZÁLEZ, Luciano GRAZIANO, Matteo MALDONADO, Valentín MARE, Santiago MONETA, Marcos MORALES, Eliseo PELLANDINI, Joaquín PÉREZ PARDO, Gregorio VERA FELD, Santiago ZANGARA, Santino Lo que se viene para el equipo de Argentina Seven El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur el sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero. Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda. Mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero) es el siguiente: Argentina vs. Australia (a las 1:10hs) Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs) Argentina vs. Francia (a las 8:02hs) El calendario completo del SVNS 2025/2026 es el siguiente: Temporada regular, quedan estas fechas 31 de enero y 1° de febrero Seven de Singapur 7 y 8 de febrero Seven de Perth 7 y 8 de marzo Seven de Vancouver 14 y 15 de marzo Seven de Nueva York SVNS World Championship 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux