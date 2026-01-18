Rugby: Objetivo cumplido para las Yaguaretés en Dubái

La selección Argentina de Rugby de damas logró el subcampeonato en el torneo de la especialidad de seven que se disputó en Dubái tras caer ante su similar de Sudáfrica , por 12 a 5.

De esta manera, Argentina disputará tres torneos en el SVNS 2 con la enorme ilusión de finalizar entre las cuatro mejores de la tabla general y así clasificar a las tres etapas del World Championship.

El SVNS 2 se disputará en Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo). En dicha categoría esperan Brasil, China, España y Kenia.

Por las semifinales del certamen, Las Yaguaretés vencieron 22-12 a República Checa. El seleccionado nacional arrancó el encuentro con un try en contra en la primera jugada del partido. Sin embargo, Argentina reaccionó y alcanzó el ingoal rival por duplicado. En primera instancia Cristal Escalante y luego Sofía González anotaron los dos tries argentinos en la primera mitad para llevar el marcador 10-7 al entretiempo. En el complemento, Escalante golpeó nuevamente al minuto y estiró ventajas 15-7. Cuando parecía que el seleccionado checo metía presión tras un nuevo try, Antonella Reding apoyó su conquista a falta de dos minutos junto con la conversión de González, sellaron el resultado 22-12 y la clasificación a la final y al SVNS 2.

Para este encuentro, Las Yaguaretés salieron a la cancha con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich; Luego ingresaron Candela Delgado, Magalí Gervasio, Antonella Reding, Milagros Lecuona y Azul Medina. Los tries fueron obra de Cristal Escalante por duplicado, Sofía González y Antonella Reding, mientras que Sofía González aportó una conversión.

Final, caída y medalla de plata

La gran final de Dubái enfrentó a las dos selecciones clasificadas al SVNS 2. Argentina y Sudáfrica. En un primer tiempo de estudio, María Taladrid rompió la línea sudafricana y anotó el primer try del encuentro, y único de la primera mitad la cual finalizó 5-0. En la segunda parte, el conjunto africano sobrepuso su juego y llegó al empate a los dos minutos del complemento. A falta de un minuto para el final, Antonella Reding recibió una tarjeta amarilla y Sudáfrica aprovechó la jugadora de más para sumar siete puntos que resultaron definitorios para el partido. Victoria sudafricana por 12-5.

Para la definición, Argentina formó de la siguiente manera: Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado y Antonella Reding. No sumaron minutos Milagros Lecuona ni Magalí Gervasio. El único try argentino lo marcó María Taladrid.