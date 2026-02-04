Boca no tiene paz: el Changuito Zeballos salió lesionado del entrenamiento y sería baja por desgarro

Boca Juniors vive horas de máxima incertidumbre tras el entrenamiento del miércoles. Exequiel Zeballos , la carta más desequilibrante del ataque, abandonó la práctica con una molestia muscular y se realizó estudios de urgencia. Con el equipo diezmado por las lesiones, su ausencia ante Vélez marcaría un antes y un después en el Torneo Apertura .

Se conoció la decisión de Riquelme sobre el futuro de Exequiel Zeballos en Boca

La reactivación de los trabajos semanales en el Boca Predio trajo un nuevo dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda . El "Changuito" sintió una molestia en la primera parte de la práctica del miércoles y no pudo completar el entrenamiento de este miércoles.

Aunque algunas versiones periodísticas indican que el jugador habría sufrido un desgarro que lo marginaría de varios compromisos , la información oficial del club mantiene la cautela. El delantero se somete a estudios médicos para determinar si existe una lesión concreta o si solo se trata de una fatiga muscular que le permita llegar al domingo.

La posible baja de Zeballos llega en el peor momento posible . El delantero disputó los 90 minutos en las tres presentaciones del Xeneize, aportando un gol y una asistencia cruciales para el equipo. Su ausencia dejaría el ataque sin su pieza más regular mientras el resto de los delanteros lucha contra el reloj para recuperarse.

El panorama médico del plantel es alarmante y presenta una lista de bajas sin precedentes:

Edinson Cavani: arrastra una lumbalgia.

arrastra una lumbalgia. Miguel Merentiel: padece una distensión grado 1 en el sóleo derecho.

padece una distensión grado 1 en el sóleo derecho. Milton Giménez: sufre de pubalgia.

sufre de pubalgia. Lucas Janson: padece un desgarro abdominal grado 2.

padece un desgarro abdominal grado 2. Alan Velasco: padece una distensión ligamentaria en la rodilla.

padece una distensión ligamentaria en la rodilla. Carlos Palacios: padece una sinovitis de rodilla derecha.

¿Cómo formará Boca ante el invicto Vélez?

Boca debe visitar este domingo a las 22:15 al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, que llega como líder e invicto de la Zona A. Ante la falta de extremos naturales por la reciente cesión de Brian Aguirre, Úbeda se ve obligado a improvisar soluciones de emergencia.

image

Si Zeballos no logra recuperarse, el entrenador tiene dos caminos: mantener el esquema 4-3-3 utilizando a juveniles como Zufiaurre por la izquierda, o cambiar directamente el dibujo táctico. Esto último implicaría sumar un mediocampista adicional como Kevin Zenón, Tomás Belmonte o Williams Alarcón para compensar la falta de delanteros de peso.

El mercado de pases y la oferta rechazada por el Changuito

En medio de esta crisis física, el nombre de Zeballos también resonó por una millonaria oferta desde el exterior. El CSKA de Moscú envió una propuesta formal de 10 millones de dólares por la totalidad de su pase, pero la directiva encabezada por Juan Román Riquelme la desestimó de inmediato.

Desde la Ribera fueron claros: el delantero solo saldrá por la cláusula de rescisión, que oscila entre los 15 y 20 millones de dólares. Mientras tanto, el club ya pidió un cupo extra a la AFA por la grave lesión de Rodrigo Battaglia y buscará incorporar un centrodelantero esta misma semana para paliar la falta de gol.