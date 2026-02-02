2 de febrero de 2026 - 19:41

Fútbol: Santiago Ascacibar dejó un mensaje para los hinchas de Estudiantes

Tras su debut oficial con la camiseta del Xeneize, y dijo contento por el triunfo ante NOB por la tercera fecha del Apertura del fútbol nacional

Fútbol. Santiago Ascacibar tuvo un debut interesante con la camiseta franjeada de Boca

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. Tras su debut oficial con la camiseta del Xeneize, habló en La Bombonera. Santiago dijo estar contento por el triunfo ante NOB, en el ámbito de la tercera fecha del Apertura 2026. El experimentado volante les dejó un mensaje especial a los hinchas de Estudiantes.

¿Qué pasó con Ascacibar en Boca?

El volante cumplió un rol más ofensivo que sus dos compañeros del círculo central y fue el encargado de llegar al área rival con mayor frecuencia, algo que mostró desde el primer minuto. A la hora de defender, se ubicó cerca de la línea de fondo, por lo que el recorrido fue extenso durante todo el encuentro.

"Seguramente el tiempo les va a mostrar lo que hice", dijo Santiago Ascacibar después del triunfo del equipo dirigido por Claudio Ubeda.

"Yo estoy tranquilo, a mí me gusta jugar a la pelota y ahora para este equipo, para esta institución inmensa", destacó el mediocampista, que se sumó para aportar categoría en Boca.

La llegada del 'Ruso' al equipo de la Ribera fue uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases. Es que Ascacibar era el capitán e ídolo del 'Pincha' y su salida significó un fuerte malestar para muchos simpatizantes del conjunto platense.

Desde las tribunas en UNO, el pasado miércoles, cuando Estudiantes derrotó a Boca, con Ascacibar viendo el encuentro junto a sus nuevos compañeros del 'Xeneize', hubo cantos en su contra, incluido "el que no salta es un traidor". Algunos, además, exhibieron imágenes del jugador representado como Judas.

Es más: se pusieron en descuento las camisetas con su nombre y número para deshacerse de la indumentaria del excapitán de Estudiantes. El mediocampista cerró su etapa allí con 196 partidos, 18 goles y cinco títulos.

